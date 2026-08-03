Por: Portal Bogotá

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Este martes 4 de agosto de 2026, Bogotá enfrenta cortes de agua no programados y restricciones en el suministro en diversos barrios, según información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta interrupción se debe a obras de rehabilitación en la Línea Silencio Parque Nacional San Diego, que implican intervenciones sobre una tubería y la red matriz ubicada en el Parque Nacional. Las zonas afectadas incluyen sectores de las localidades de Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén.

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La EAAB ha comunicado que los cortes comenzarán este martes a las 11 de la mañana y la restauración se hará de manera gradual a partir del mediodía del miércoles 5 de agosto. Los barrios que experimentarán suspensión del servicio y baja presión comprenden áreas desde la calle 68 hasta la avenida calle 26, y entre la avenida carrera 14 (Avenida Caracas) y la carrera Tercera.

Entre los barrios impactados se encuentran Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La Macarena. Además, se verá afectada una extensa franja que va desde la calle 123 A hasta la calle 60, y desde la Avenida carrera 14 hasta la carrera 2; así como sectores ubicados entre la Avenida calle 63 y la Diagonal 45 Sur, abarcando barrios tradicionales como Usaquén, Chicó Norte, El Retiro, El Nogal, Quinta Camacho, Palermo, Santa Teresita, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Santa Fe, Paloquemao, Restrepo, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo, entre otros.

De igual forma, residencias y comercios en áreas de Santa Fe y Candelaria, desde la avenida calle 26 hasta la calle 32A Sur, quedarán temporalmente sin servicio, así como distintos sectores de las localidades de Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

La EAAB enfatiza que las obras buscan fortalecer y mejorar la red matriz de acueducto, vital para abastecer a estos sectores de Bogotá. Entre las recomendaciones, aconsejan llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos, y recuerdan que el servicio de carrotanques estará disponible con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta afluencia, el cual puede solicitarse a través de la Línea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua del martes 4 de agosto de 2026?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios con afectación incluyen Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego, La Macarena, y también otros como Usaquén, Chicó Norte, El Nogal, Palermo, La Soledad, Las Américas, Restrepo, Olaya y más sectores de las localidades de Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Teusaquillo y Candelaria.

¿Por qué se están realizando cortes de agua en Bogotá y qué es la red matriz del acueducto?

Los cortes de agua en Bogotá para el martes 4 de agosto se dan por trabajos de rehabilitación de la red matriz, una infraestructura de tuberías principales que distribuye el agua a diferentes sectores de la ciudad. Según la EAAB, estas labores buscan mejorar el funcionamiento y la capacidad de abastecimiento del sistema, garantizando la calidad y continuidad del servicio para todos los usuarios afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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