Por: El Espectador

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Un nuevo caso de presunta violencia de género generó indignación en Bogotá, luego de que una usuaria denunciara a través de redes sociales un episodio intimidatorio dentro del transporte público. Según la información divulgada, el hecho ocurrió en la ruta H83, que cubre el trayecto hacia Usme. De acuerdo con el relato, la joven fue fotografiada sin su consentimiento por un hombre que, segundos después, la amenazó directamente. "Bájese o la cojo a puñaladas" habría sido la frase utilizada por el agresor, según la denuncia ampliamente replicada en plataformas como Twitter.

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La víctima, quien no actuó sola, iba acompañada de una compañera. Ambas decidieron bajarse del bus en la siguiente estación, como medida de protección tras las intimidaciones sufridas. Esta reacción obedeció, según el testimonio de la joven, al temor de que la amenaza fuera cumplida. La situación generó inquietud entre otras usuarias de TransMilenio, quienes a menudo alertan sobre comportamientos inseguros en el sistema masivo de la ciudad.

Consultando con la Policía Metropolitana de Bogotá, medios como El Espectador informaron que tras verificar con los comandantes de estación no se encontró reporte oficial ni denuncia formalizada sobre este incidente. Por tanto, hasta el cierre de la información, la autoridad no tenía conocimiento por medios institucionales de lo ocurrido y no existe registro policial sobre el individuo señalado en la publicación viral.

En respuesta a incidentes similares, las autoridades han reiterado el protocolo de actuación ante amenazas o hechos de violencia dentro del transporte público de Bogotá. Se recomienda que, ante cualquier agresión o comportamiento sospechoso, los usuarios deben comunicarse de inmediato con la Línea 123, una línea de emergencia dedicada, o notificar directamente al conductor del bus, al personal operativo del sistema o a la Policía adscrita al transporte. Esta vía oficial busca activar los protocolos pertinentes y facilitar la identificación y judicialización de los responsables.

El caso pone en evidencia la sensibilidad social frente a la violencia contra la mujer en espacios públicos y plantea, una vez más, interrogantes sobre el reporte, atención y prevención de estos hechos en la capital colombiana. (Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial).

¿Qué hacer si se es víctima de amenazas o acoso en el transporte público de Bogotá?

Ante cualquier situación de amenaza, intimidación o acoso en el sistema público de Bogotá, las autoridades recomiendan reportar de inmediato el incidente utilizando la Línea 123, informar al conductor o buscar apoyo en el personal operativo y la Policía de Transporte. Este procedimiento permite activar los protocolos destinados a atender víctimas y posibilitar la identificación del presunto responsable.

¿Por qué la Policía Metropolitana de Bogotá no siempre tiene registro de todos los casos denunciados en redes sociales?

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá consultado por El Espectador, los casos que circulan en redes sociales solo pueden ser investigados si se realiza una denuncia formal. Si la víctima o testigos no informan directamente a la autoridad, no se genera reporte en los canales institucionales y el hecho puede quedar sin seguimiento oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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