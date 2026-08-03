Por: El Espectador

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La Cinemateca de Bogotá se une a la conmemoración de los 488 años de la capital con una muestra especial compuesta por diez películas que tienen a la ciudad como escenario central y fuente de inspiración. Esta retrospectiva, denominada “Bogotá en el cine”, se desarrollará el 6 de agosto y abarcará tanto el género de ficción como el documental. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el propósito de la muestra es resaltar cómo Bogotá ha sido retratada a través de diversos formatos audiovisuales y cómo las historias urbanas, la arquitectura y la cotidianidad de sus habitantes han influenciado múltiples relatos audiovisuales.

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Las películas seleccionadas exploran diversas perspectivas sobre Bogotá: desde la vida diaria en sus barrios, hasta las huellas que dejan la violencia y las transformaciones propias de una metrópoli en constante movimiento. Como lo señaló Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales de Idartes, “Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales”. Destacó, además, que la ciudad ha funcionado como escenario para obras cinematográficas que llegan al público por medio de la televisión, el cine y plataformas de streaming, abarcando tanto la ficción como la no ficción, el cortometraje y la animación.

La programación se extenderá desde la 1:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., y quienes deseen asistir podrán reclamar sus entradas en la taquilla de la Cinemateca desde una hora antes de cada función, hasta agotar el aforo disponible. Entre los títulos que se proyectarán se encuentran ‘El rojo más puro’, ‘La libertad es mi causa’, ‘Basta mamá’ —que incluye un conversatorio con la directora—, ‘Caracas Avenue’, ‘Kalibre 35’, ‘Selva’, ‘La mujer del piso alto’, ‘Satanás’, ‘Litigante’ y ‘Perros de niebla’.

Dentro de la jornada también se inaugurará a las 4:00 p. m. la exposición “La búsqueda: un lugar de encuentro”, una instalación pedagógica e inmersiva presentada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) durante el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH). Según Idartes, esta exposición invita a reflexionar sobre el silencio y los secretos surgidos por el conflicto armado e insta a los ciudadanos a romper el silencio y participar activamente entregando información que pueda contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y aliviar el sufrimiento de sus familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las películas que hacen parte de la muestra “Bogotá en el cine” en la Cinemateca?

La muestra está conformada por diez títulos que retratan a Bogotá: ‘El rojo más puro’, ‘La libertad es mi causa’, ‘Basta mamá’, ‘Caracas Avenue’, ‘Kalibre 35’, ‘Selva’, ‘La mujer del piso alto’, ‘Satanás’, ‘Litigante’ y ‘Perros de niebla’. Cada una de ellas será proyectada en diferentes horarios y salas, ofreciendo una visión variada sobre la ciudad, según la programación de Idartes.

¿Qué busca la exposición “La búsqueda: un lugar de encuentro” presentada por la UBPD?

De acuerdo con Idartes, esta instalación pedagógica e inmersiva pretende crear conciencia sobre el fenómeno de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano. A través de la exposición, la ciudadanía es invitada a participar informando y ayudando en el proceso de búsqueda, promoviendo así la apertura, la ruptura del silencio y la reparación simbólica para las familias de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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