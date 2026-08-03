Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de agosto de 2026, Bogotá se convertirá en epicentro de la divulgación científica y la astronomía, gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Tal como lo destaca la programación oficial, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el Planetario de Bogotá, será el escenario principal para las ‘Experiencias Planetario charlas’. Este ciclo invita a personas de todas las edades a disfrutar y aprender de la ciencia más allá de la teoría, a través de encuentros interactivos y accesibles, que se desarrollarán bajo el domo del Planetario y en sus salas prácticas. De acuerdo con lo comunicado, la entrada será mediante boletería y cada charla está diseñada para sumergir a los asistentes en el conocimiento de forma didáctica y participativa.

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Una de las experiencias más destacadas es la titulada ‘Un viaje por el Sistema Solar’. En esta charla, los asistentes realizarán un recorrido virtual de millones de kilómetros para entender cómo la tecnología ha permitido descubrir las particularidades de los planetas y otros objetos del sistema solar. Se aborda también la relevancia de los exoplanetas, cuerpos celestes fuera de nuestro sistema, y la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo. El itinerario incluye una exploración por el interior de la Tierra, haciendo énfasis en la evolución geológica y biológica, y acerca a los visitantes a los avances de la astrobiología y el estudio material de planetas y satélites. Las fechas para esta experiencia están programadas para el 8, 14, 17, 23, 28, 29 y 30 de agosto, a partir del mediodía.

Otra propuesta relevante se titula ‘Solsticios y equinoccios’, en la que el público, bajo el domo del Planetario, tendrá la oportunidad de contemplar el cielo desde la perspectiva del equinoccio, fenómeno astronómico que representa el equilibrio entre día y noche. Según la programación, se utilizarán imágenes inmersivas y se propondrá comprender cómo las posiciones aparentes del Sol y las estrellas influyen en la visión y la interpretación de las constelaciones. La charla vincula leyendas y relatos de diferentes culturas para mostrar las constelaciones como construcciones simbólicas, relacionadas con la orientación y el calendario.

Finalmente, la experiencia ‘Las tormentas del Sol’ profundiza en el fenómeno de las tormentas solares, explicando de manera interactiva cómo el plasma interactúa con el campo magnético terrestre y cómo estos procesos han moldeado la geografía planetaria a lo largo del tiempo. Para todas estas experiencias, las fechas y horarios varían a lo largo de agosto y pueden consultarse en la programación oficial del planetario.

Las actividades tendrán lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, consolidándose como una oportunidad imperdible para vincular la ciencia y la ciudad.

¿Qué incluye la experiencia ‘Planetario charlas’ en Bogotá y para quiénes está dirigida?

La experiencia ‘Planetario charlas’ en Bogotá integra charlas bajo el domo, recorridos por salas interactivas y actividades prácticas, todo en un lenguaje accesible para que personas de todas las edades puedan comprender conceptos astronómicos. Está dirigida a familias y público general interesadas en la ciencia y la astronomía.

¿Qué son los solsticios y equinoccios según lo presentado en el Planetario de Bogotá?

De acuerdo con el Planetario de Bogotá, solsticios y equinoccios son fenómenos astronómicos que marcan el cambio de las estaciones y la disposición del Sol, las estrellas y las constelaciones en el horizonte. El equinoccio, en particular, simboliza un momento de equilibrio entre el día y la noche e inspira diversas interpretaciones culturales y científicas en las actividades del Planetario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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