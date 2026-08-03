Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) compartió el más reciente pronóstico del clima para Bogotá, correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Esta información es clave para quienes desean programar su día y evitar contratiempos derivados de cambios repentinos en las condiciones climáticas. De acuerdo con el reporte de IDIGER, se anticipa que durante la madrugada el cielo permanecerá mayormente cubierto en la ciudad, con alta probabilidad de lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme y Sumapaz. La temperatura mínima estimada para esa jornada es de 11 grados Celsius, un valor relevante para quienes planean salir temprano y deben prever abrigarse adecuadamente.

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A medida que avance la mañana, el cielo en Bogotá pasará a estar parcialmente cubierto, persistiendo la probabilidad de lluvias ligeras principalmente en las zonas de Usme y Sumapaz. El reporte destaca que estos datos permiten a la ciudadanía organizar sus actividades diarias, ya sea para desplazamientos, actividades al aire libre o eventos culturales, como la muestra Fritz Lang en la Cinemateca de Bogotá, mencionada en el propio portal de la Alcaldía.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece herramientas adicionales para el monitoreo en tiempo real de las condiciones climáticas. Según la información brindada, mediante la plataforma Mapas Bogotá (mapas.bogota.gov.co), usted puede acceder fácilmente al pronóstico de lluvias desde cualquier dispositivo electrónico. El proceso consiste en ingresar al sitio web, seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción “Otros mapas” y, allí, escoger el de “Lluvias”. Luego de digitar la dirección de interés, el sistema le mostrará si en ese momento se están presentando precipitaciones en el lugar consultado. Esta alternativa resulta muy útil para quienes desean programar trayectos o actividades específicas en determinadas áreas de la ciudad.

El pronóstico y los recursos digitales disponibles confirman el compromiso de IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá (SAB) con la entrega de información oportuna y confiable sobre el clima, lo que favorece una mejor planeación y la prevención de riesgos asociados a cambios climáticos intempestivos en la capital del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el estado del clima en Bogotá por Internet?

Para verificar el clima en Bogotá, el IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrecen plataformas digitales como mapas.bogota.gov.co y sab.gov.co, donde usted puede revisar en tiempo real el pronóstico y las lluvias por zonas, introduciendo la dirección de su interés y accediendo de forma sencilla a la información más relevante para el día.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de coordinar la gestión integral del riesgo y el monitoreo climático en Bogotá. Su misión incluye emitir reportes diarios del clima para la ciudad, así como brindar herramientas de información y prevención ante posibles eventos adversos provocados por el clima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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