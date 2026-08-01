Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 2 de agosto de 2026 fue entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), permitiendo que usted pueda organizar mejor sus actividades y evite contratiempos por cambios en el tiempo. Este informe, presentado también a través de plataformas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB), fue elaborado para dar mayor claridad sobre las condiciones para todas las personas que planean sus rutinas en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte oficial del IDIGER, durante la madrugada de este domingo se pronostica en Bogotá un cielo que variará de parcial a mayormente nublado, con el predominio de tiempo seco. En este periodo, la temperatura mínima estimada será de 9 grados, una cifra que invita a prepararse para un inicio de jornada fresco. Conforme avanza la mañana, las condiciones se mantienen: el cielo seguirá de parcial a mayormente nublado y continúa la tendencia del tiempo seco en la ciudad.

Para la tarde, el IDIGER prevé continuidad en el predominio del cielo parcial a mayormente nublado y el tiempo seco en gran parte de Bogotá. Sin embargo, el informe advierte sobre la posibilidad de lloviznas esporádicas hacia el costado oriental de la ciudad, por lo cual se aconseja estar atentos si usted se desplaza o planea actividades al aire libre en esa zona. La temperatura máxima estimada llegará hasta 19 grados, lo que sugiere una tarde templada pese a la nubosidad presente.

Además, usted puede aprovechar las herramientas digitales habilitadas por la administración distrital: mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB), es posible consultar en tiempo real el estado del clima. Para complementar esta información, la ciudadanía dispone de la plataforma ‘Mapas Bogotá’, donde consultar el pronóstico de lluvias resulta sencillo y accesible desde cualquier dispositivo. Basta con ingresar a la página oficial, buscar el mapa de lluvias, digitar la dirección de interés y el sistema arrojará el estado del clima en esa ubicación específica.

El detalle y actualización de estos reportes buscan facilitar la toma de decisiones cotidianas, especialmente en una ciudad caracterizada por sus cambios repentinos en el clima, y donde programar el día con información confiable puede evitar molestias y retrasos.

¿Cuál es el pronóstico del clima de Bogotá este domingo 2 de agosto de 2026 según el IDIGER?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el clima de Bogotá este domingo presentará cielo parcial a mayormente nublado y tiempo seco durante la mayor parte del día. Hay una temperatura mínima estimada de 9 grados en la madrugada y máxima de 19 grados en la tarde. Se prevén algunas lloviznas esporádicas en el costado oriental en horas de la tarde.

¿Cómo funciona la consulta del pronóstico de lluvias con la herramienta ‘Mapas Bogotá’?

La consulta del pronóstico de lluvias con ‘Mapas Bogotá’ se realiza ingresando al sitio web oficial, seleccionando el ícono de mapa y eligiendo la opción “Lluvias” en ‘Otros mapas’. Allí, usted puede digitar la dirección de interés para visualizar si en ese punto específico está lloviendo o no, accediendo así a información precisa y en tiempo real desde su celular, tablet o computador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z