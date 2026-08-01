Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía a participar este domingo 2 de agosto de 2026 en la jornada especial de vacunación en Bogotá. Para acceder, usted debe presentarse con su documento de identidad en cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad, donde podrá iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, de acuerdo con la información oficial divulgada por la Secretaria de Salud en su portal web.

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El propósito central de esta campaña es la prevención de enfermedades que representan riesgos significativos para la salud pública, entre ellas la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Además, durante la jornada estará disponible la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, según los lineamientos compartidos por la SDS.

En Bogotá, los puntos de vacunación abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a. m. La ciudad cuenta con amplios espacios distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta concurrencia. Estos puntos se actualizan diariamente en las redes sociales oficiales de la SDS, con el fin de garantizar información vigente y cercana a los usuarios. Además, hay más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), lo cual asegura un acceso constante y eficiente a la inmunización para toda la población.

La Secretaría Distrital de Salud ha informado también que la vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida a gestantes y mayores de 60 años, solo se aplica en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, procurando una aplicación segura para los grupos priorizados. Se puede consultar la lista completa de estos puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) en la página oficial de la SDS.

Para facilitar la ubicación del punto de vacunación más cercano, el distrito recomienda utilizar la herramienta digital Mapas Bogotá. Basta con ingresar al sitio y buscar ‘vacunación’, seleccionar la opción de instituciones que prestan este servicio, navegar en el mapa y tomar nota de la dirección, horario y demás datos relevantes antes de asistir con su documento de identidad.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 2 de agosto de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, existen múltiples espacios de vacunación disponibles el domingo 2 de agosto de 2026 en Bogotá. Estos incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. La información actualizada sobre la ubicación de estos puntos puede consultarse a través de las redes sociales oficiales y en el sitio web de la SDS.

¿Cómo se puede ubicar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

La herramienta digital Mapas Bogotá facilita la búsqueda del punto de vacunación más cercano. Para ello, usted debe ingresar al portal, activar el buscador, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar las instituciones con este servicio. Posteriormente, podrá navegar en el mapa, escoger la ubicación que más le convenga y anotar los datos para asistir el día programado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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