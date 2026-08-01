Por: Caracol TV

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá declaró, por cuarta vez consecutiva, como desierta la licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 del proyecto conocido como La Nueva 13. Esta obra busca modernizar la calle 13 y adaptarla al sistema de TransMilenio, con la construcción de ocho calzadas para tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y amplios espacios públicos, en un trayecto que va desde la carrera 69F hasta el río Bogotá, en el límite occidental de la ciudad. Aunque en esta oportunidad no se presentaron propuestas, el director del IDU, Orlando Molano, afirmó que el proyecto sigue en pie. "La calle 13 será una realidad", aseguró, al tiempo que indicó que la entidad volverá a abrir la licitación una vez tengan la certeza total de las condiciones necesarias para su ejecución.

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La Nueva 13 es una iniciativa de gran envergadura urbana con una extensión de 11,62 kilómetros y una inversión de 4,9 billones de pesos constantes de 2021, respaldada por un convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito. Dentro de las obras que contempla el proyecto, se incluyen 13 estaciones sencillas de TransMilenio y la construcción de un patioportal. A pesar de los avances mostrados con la adjudicación de los tramos 1 y 2 en 2022, los demás tramos han enfrentado obstáculos. Según el Distrito, entre 2022 y 2023 se intentó licitar los tramos 3 y 4 en tres ocasiones, sin éxito, mientras que el tramo 5 ni siquiera logró salir a proceso de licitación.

Orlando Molano explicó que el proceso requiere una alta capacidad técnica y financiera por parte de los posibles contratistas. Por ello, el IDU planea reuniones con gremios como Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos) y la CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura), así como con empresas del sector constructor, para identificar los factores que han impedido la participación de firmas interesadas y garantizar que el nuevo proceso cuente con condiciones atractivas y seguras. La entidad anunció que invitará tanto a empresas nacionales como internacionales para promover la competencia en igualdad de condiciones y asegurar la viabilidad del proyecto.

El IDU recalcó que los recursos para la ejecución de la obra están asegurados y que hay tiempo suficiente para realizar ajustes en los pliegos y relanzar la licitación sin afectar el cronograma, que prevé el inicio de las obras a finales de 2028. Los tramos pendientes incluyen importantes estaciones, puentes peatonales y vehiculares, así como obras que facilitarían la movilidad y conectividad en esta zona estratégica de Bogotá.

¿Por qué el IDU declaró desierta la licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 de la Nueva Calle 13?

El Instituto de Desarrollo Urbano decidió declarar desierta la licitación porque ninguna empresa presentó propuestas para la ejecución de los tramos mencionados. De acuerdo con el IDU, esto puede atribuirse a la magnitud del proyecto, que requiere garantías jurídicas, financieras, humanas y técnicas relevantes, y a la necesidad de revisar con los gremios y empresas cuáles fueron los motivos para su ausencia en el proceso.

¿Qué características tiene el proyecto de La Nueva 13 en Bogotá?

La Nueva 13 es un megaproyecto de 11,62 kilómetros valorado en 4,9 billones de pesos, respaldado por un convenio entre la Nación y el Distrito. Incluye la adecuación de la calle 13 a TransMilenio, la construcción de trece estaciones, un patioportal, múltiples calzadas, ciclorrutas y espacios públicos, abarcando los tramos entre la carrera 69F y el río Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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