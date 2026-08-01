Por: El Espectador

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El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, anunció en rueda de prensa que el Pacto Histórico –el principal partido opuesto al nuevo gobierno– planea organizar tres concentraciones el 7 de agosto con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Estos eventos se desarrollarán de manera simultánea en Barranquilla, Cali y Bogotá, según lo declaró públicamente el propio Cepeda, quien subrayó en varias ocasiones que las actividades serán “pacíficas” y no corresponden a movilizaciones ni marchas tradicionales. El senador enfatizó que se tratará de espacios de encuentro para expresar las posturas de la oposición ante la llegada al poder de De la Espriella.

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De acuerdo con lo informado por el senador, en Barranquilla la cita será en la Carrera cuarta con calle Murillo, donde la bancada caribeña del Pacto Histórico, junto con dirigentes sociales, sindicales y políticos, asumirán el liderazgo del encuentro. Cali será el epicentro de otra concentración paralela, en el monumento de Puerto Resistencia, guiada por la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué y un nutrido grupo de congresistas relacionados con el movimiento. Finalmente, en Bogotá la Plaza Núñez –frente al Congreso de la República– será el escenario de la tercera y última concentración.

Durante su intervención ante medios de comunicación, Cepeda reiteró el carácter pacífico que tendrán las convocatorias, rechazando cualquier posibilidad de actos violentos y aclarando que estas son medidas de desobediencia civil dentro del marco democrático. Además, sostuvo que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida no reconocerán decisiones presidenciales que supongan, en sus palabras, una vulneración de los derechos sociales, la soberanía nacional, daños a la naturaleza, la explotación minera o petrolera en zonas estratégicas, o cambios en la política exterior que sometan al país a potencias extranjeras. Cada una de estas acciones será evaluada por la oposición, que expresará su postura de manera pública.

Cepeda también destacó que el acompañamiento a las luchas populares no se verá limitado y que la voluntad de diálogo con el mandatario electo se mantiene, siempre y cuando exista disposición desde el Ejecutivo. Hacia el final de su pronunciamiento, recordó los más de 12,7 millones de electores que apoyaron el proyecto del Pacto Histórico, pidiendo respeto y apertura a futuras conversaciones, tal como lo recogió El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué clase de movilizaciones planea el Pacto Histórico el 7 de agosto?

Según declaraciones de Iván Cepeda, el Pacto Histórico llevará a cabo tres concentraciones pacíficas en Bogotá, Barranquilla y Cali durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Estas no serán marchas ni manifestaciones tradicionales, sino eventos simbólicos para expresar su postura contra medidas del nuevo Gobierno.

¿Por qué el Pacto Histórico rechaza ciertas decisiones anunciadas por De la Espriella?

Iván Cepeda afirmó que cualquier medida presidencial que viole derechos sociales, afecte la soberanía, el medioambiente, promueva explotaciones mineras o petroleras en zonas clave o implique cambios en política exterior que sometan al país será rechazada públicamente por el Pacto Histórico, pues consideran que afectan los intereses fundamentales del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.