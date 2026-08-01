Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Barranquilla se prepara para acoger la primera cumbre nacional de seguridad convocada por el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, fijada para el próximo martes 4 de agosto. El evento, que será liderado por el ministro de Defensa designado Jorge Eduardo Mora, reunirá a los alcaldes de varias ciudades capitales en un esfuerzo coordinado pocas horas antes de la posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto. De acuerdo con lo informado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el encuentro tendrá como objetivo central abordar las crecientes dificultades en materia de seguridad que afectan a las principales urbes del país.

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De acuerdo con las declaraciones de Alejandro Char, la jornada del 4 de agosto resulta crucial porque reunirá a varios alcaldes para enfrentar de manera colectiva los desafíos criminales. La criminalidad urbana será el eje del debate, pues se espera que los mandatarios locales expongan diagnósticos sobre problemas como homicidios, extorsión, microtráfico, narcotráfico urbano y la proliferación de organizaciones criminales. Además, buscarán definir conjuntamente los recursos y el respaldo que requieren del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública para combatir estos flagelos.

Durante la cumbre, se dará prioridad a la construcción de una agenda interinstitucional que mejore la coordinación y comunicación entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las autoridades municipales, según la información distribuida oficialmente. También se contempla analizar mecanismos para reforzar el pie de fuerza, modernizar sistemas de vigilancia y aumentar los recursos dedicados a la seguridad ciudadana. Si bien no hay detalles sobre la totalidad de los alcaldes que asistirán, la expectativa es que participen mandatarios y secretarios de Seguridad y Gobierno de distintas regiones.

La cumbre marcará la primera aparición pública relevante del general en retiro Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa designado. Mora, que cuenta con unos 36 años de carrera y experiencia como comandante en divisiones estratégicas del Ejército y en inteligencia militar, tiene ante sí el reto de articular una política nacional eficaz frente a la violencia tanto rural como urbana. Según el discurso del presidente electo, su principal desafío será recuperar el control territorial y fortalecer la lucha contra el crimen organizado en ciudades y regiones.

El encuentro en Barranquilla se produce después de los reiterados pedidos de los alcaldes de aumentar recursos, tecnología y personal de la Fuerza Pública. En marzo, durante una asamblea en Medellín citada por El Diario, el propio Alejandro Char señaló que el 60 % de los delitos del país se concentra en ciudades capitales y demandó mayor respaldo nacional para la Policía. Por ello, se espera que de esta cumbre salga una hoja de ruta con compromisos, responsables institucionales y mecanismos de seguimiento para enfrentar la crisis de seguridad.

¿Por qué Barranquilla fue elegida sede de la primera cumbre nacional de seguridad del nuevo gobierno?

Barranquilla fue seleccionada como sede debido a la intención del Gobierno electo de descentralizar la gestión y establecer una relación directa con las regiones, según lo planteado por De la Espriella en su propuesta de crear sedes alternas del Gobierno Nacional fuera de Bogotá. Esta elección refuerza la importancia estratégica de la ciudad y su papel como referente nacional en los debates sobre seguridad urbana.

¿Cuáles serán los principales temas que tratarán los alcaldes y el ministro de Defensa designado en la cumbre de seguridad?

Durante la cumbre, los mandatarios expondrán sus diagnósticos sobre delitos urbanos como homicidios, extorsión, microtráfico, narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. El propósito es buscar apoyo estatal para fortalecer la inteligencia, la investigación judicial, aumentar la presencia policial y mejorar los sistemas de vigilancia, en un esfuerzo conjunto por diseñar políticas efectivas frente a la criminalidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.