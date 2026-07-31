A pocos días del inicio del nuevo Gobierno, el histórico Batallón Paraíso, en Barranquilla, vive una transformación inédita. El edificio de techo rojo ubicado dentro del complejo militar está siendo acondicionado para convertirse en una de las sedes desde donde despachará el presidente electo Abelardo de la Espriella, como parte de su estrategia de descentralizar el poder ejecutivo.

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La adecuación avanza contrarreloj para que las instalaciones estén listas antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que comenzará el nuevo mandato. El espacio contará con el despacho presidencial, la oficina de la Primera Dama y un área destinada a reuniones del gabinete y encuentros con delegaciones nacionales e internacionales.

Un histórico batallón se convertirá en centro de decisiones del Gobierno

La iniciativa hace parte del plan de descentralización anunciado por el presidente electo, que busca reducir la concentración de las decisiones del Ejecutivo en Bogotá. Además de Barranquilla, el proyecto contempla sedes gubernamentales en Medellín, Cali y el Palacio de San Carlos, que seguirá funcionando como sede institucional en la capital.

Desde el Batallón Paraíso, el mandatario podrá liderar consejos de ministros, reuniones de alto nivel y jornadas de trabajo con autoridades regionales, fortaleciendo la presencia del Gobierno en la región Caribe.

¿Dónde queda el Batallón Paraíso?

El complejo militar está ubicado en el norte de Barranquilla, entre la carrera 68 y la calle 85, muy cerca del barrio Paraíso y con acceso directo al corredor de la Vía 40, uno de los principales ejes logísticos de la ciudad.

Su ubicación facilita la conexión tanto con el centro histórico como con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Desde la terminal aérea, el recorrido toma entre 35 y 45 minutos, dependiendo del tráfico.

Un edificio con casi 90 años de historia

El Cantón Militar fue construido bajo la Ley 11 de 1935 e inaugurado en 1938, convirtiéndose en una de las instalaciones militares más representativas de la Costa Caribe. Durante décadas ha sido la sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, responsable de la seguridad en Atlántico, Magdalena y el sur de Bolívar.

El edificio que hoy está siendo remodelado ha sido equipado con sistemas de climatización, tecnología de comunicaciones, vidrios reforzados y espacios adaptados para las nuevas funciones del Ejecutivo. Además, cuenta con niveles subterráneos diseñados bajo estándares de seguridad militar que podrán operar como centro de mando en situaciones de contingencia.

Con esta intervención, el Gobierno entrante busca convertir a Barranquilla en uno de los principales centros de operaciones del Ejecutivo y avanzar en su apuesta por una administración con mayor presencia en las regiones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.