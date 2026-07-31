Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, se adelantan trabajos clave para habilitar lo que será una de las nuevas sedes desde donde ejercerá sus funciones. Esta sede está ubicada en Barranquilla, en la capital del Atlántico, y representa una apuesta importante del próximo gobierno: convertir a Barranquilla en una sede alterna de la Presidencia de la República. La adecuación del lugar contempla una inversión aproximada de 2.000 millones de pesos, cifra que, según informaron las autoridades, será destinada fundamentalmente a labores de restauración y adaptación de la edificación.

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El inmueble en cuestión se localiza dentro de las instalaciones del Batallón de la Segunda Brigada del Ejército, en la zona norte de Barranquilla. En el pasado funcionó como la sede de la Gobernación del Atlántico y actualmente atraviesa un proceso de intervención para cumplir con las necesidades de la Presidencia y del Gobierno Nacional. De acuerdo con declaraciones del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, el objetivo es entregar las obras el próximo 7 de agosto, coincidiendo con el inicio de la gestión presidencial. Verano detalló que la recuperación de este edificio requiere pintura, cambio de ventanas, adecuaciones internas y otras mejoras esenciales para su correcto funcionamiento.

El proceso de restauración no solo depende de la inversión pública; el gobernador señaló que el sector privado también ha hecho aportes para acelerar el avance de las obras. Estos recursos buscan garantizar que las instalaciones estén a punto en la fecha prevista, permitiendo así que el recinto cumpla con los requerimientos del nuevo gobierno. La ejecución de las labores comenzó hace aproximadamente dos semanas y ha venido intensificándose para cumplir con los plazos establecidos. A lo largo de algunos días, se han sumado hasta 300 trabajadores que desarrollan tareas de manera simultánea en distintos frentes de la obra, lo que evidencia la magnitud y aceleración de la remodelación.

Según informó el gobernador Verano, la coordinación entre entidades públicas y la participación privada han sido determinantes para acercar la concreción de esta sede alterna, que marcará una nueva etapa en la historia administrativa de Barranquilla y podría ampliar su rol en la vida política nacional.

¿Cuándo estará lista la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla?

De acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, las adecuaciones en la sede ubicada en el antiguo edificio de la Gobernación, dentro del Batallón de la Segunda Brigada del Ejército, deben estar listas para el próximo 7 de agosto, fecha en la que inicia el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella.

¿Cuánto cuesta la remodelación de la sede presidencial en Barranquilla y cómo se financia?

La restauración y adecuación del edificio en Barranquilla tendrá una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. Según informó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, estos recursos provienen tanto del sector público como de aportes privados, los cuales buscan agilizar el avance de las obras y asegurar que la sede esté en óptimas condiciones al inicio del nuevo gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.