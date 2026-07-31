El pasado 23 y 24 de julio, Ibagué fue el escenario del primer Foro Regional de Infraestructura, en el que expertos y académicos se encontraron con el próposito de fortalecer la estructuración, financiación y ejecución de proyectos estratégicos para las regiones.

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El evento fue organizado por la Gobernación del Tolima, la Federación Nacional de Departamentos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

El encuentro tuvo como propósito construir una agenda conjunta entre el sector público, la empresa privada, gremios y especialistas, con el fin de fortalecer la inversión en infraestructura en el país y aprovechar las oportunidades que se abren con el nuevo Gobierno Nacional en materia de gestión de recursos y estructuración de proyectos.

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Al evento asistieron delegaciones de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Huila, así como los 47 alcaldes del Tolima, secretarios de Planeación, gremios de la construcción, universidades y entidades nacionales vinculadas al sector de la infraestructura, según informó la secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima, Sandra Liliana García.

Entre los conferencistas invitados se destacaron:

María Consuelo Araújo Castro, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007.

Rafael Herz, vicepresidente de Estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional, quien lidera iniciativas de financiación y estructuración de proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP).

María Elia Abuchaibe Cortés, gerente de Desarrollo de Negocios de la FDN, con experiencia en desarrollo territorial e infraestructura, y quien ha ocupado cargos como gerente general de ENTerritorio y secretaria de Planeación de Barranquilla.

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien participó con una conferencia magistral.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, encabezó la instalación del encuentro junto con la secretaria de Infraestructura y Hábitat del departamento.

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Durante las dos jornadas, la agenda académica y técnica incluyó conferencias y paneles sobre: infraestructura vial y social, incluyendo vías, puertos, aeropuertos, hospitales y equipamientos educativos.; vías terciarias, abordadas desde una perspectiva internacional.; seguridad hídrica y mecanismos de inversión, asociaciones público-privadas (APP) y financiación de obras.

Durante la jornada de cierre del primer día, la gobernadora Matiz y la secretaria García señalaron la necesidad de reducir los trámites requeridos para la aprobación de proyectos de infraestructura en los departamentos. Como ejemplo, mencionaron las intervenciones viales en los corredores Rovira-Roncesvalles y Líbano-Villahermosa, en donde, según indicaron, la metodología de aprobación del Gobierno Nacional ha dificultado atender las necesidades de las regiones apartadas.

Asimismo, durante la instalación del encuentro, la gobernadora Matiz planteó ante el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella la propuesta de crear una contribución por valorización como mecanismo para financiar los ejes viales que conectan las cabeceras municipales con veredas y corregimientos.

La gobernadora indicó que el desarrollo del país se construye desde las regiones y que el Tolima busca ser pionero en este tipo de espacios, en el marco de los retos que representan las futuras vías de tercera y cuarta generación, así como los proyectos estratégicos de vías terciarias.

Según la Gobernación del Tolima, el evento contempló tres jornadas prácticas dirigidas a funcionarios de alcaldías y gobernaciones de 20 departamentos del país, orientadas a fortalecer las capacidades territoriales para estructurar proyectos, acceder a nuevas fuentes de financiación y responder a los desafíos del desarrollo territorial.

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El encuentro fue presentado por sus organizadores como el punto de partida de una serie de espacios similares en distintos departamentos, con el objetivo de descentralizar la discusión que tradicionalmente concentra el Congreso Nacional de Infraestructura, liderado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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