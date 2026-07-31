Luis Gilberto Murillo recibió un nuevo golpe judicial luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores, más de un año después de haber dejado el cargo. La decisión fue tomada en segunda instancia tras concluir que existía una inhabilidad que impedía su designación como canciller.

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El fallo, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, determinó que Murillo estaba impedido para asumir el cargo debido a una condena que recibió en 1997 por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.

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La decisión judicial recordó que el 29 de agosto de 1997 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Chocó condenó al exfuncionario a seis meses de prisión, además de imponerle una multa de mil pesos y la interdicción de derechos y funciones públicas durante un año.

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La razón principal de la nulidad fue que la condena estaba relacionada con recursos del Estado. El documento señaló: “Como en este caso la condena fue por un delito en contra del patrimonio del Estado, el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución Política para la fecha de su designación como ministro de Relaciones Exteriores, circunstancia que configura la causal de nulidad invocada por el demandante”.

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La condena que terminó afectando el nombramiento de Murillo en el Gobierno Petro

El Consejo de Estado revocó la decisión inicial que había rechazado la demanda contra el nombramiento y, en su lugar, declaró la nulidad del Decreto 657 del 21 de mayo de 2024, acto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Murillo como jefe de la Cancillería.

Murillo tuvo una trayectoria destacada dentro del Gobierno Petro. Antes de llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores fue embajador de Colombia ante Estados Unidos y posteriormente asumió como canciller encargado el 8 de febrero de 2024, luego de la suspensión temporal del entonces ministro Álvaro Leyva.

Durante su paso por la Cancillería, Murillo fue uno de los funcionarios protagonistas de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, especialmente por las tensiones entre el Gobierno Petro y la administración de Donald Trump.

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