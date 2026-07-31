Por: El Espectador

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El Centro Democrático reunió a toda su colectividad para discutir la coyuntura política actual, en una jornada liderada por el expresidente Álvaro Uribe, figura central en el desarrollo de esta fuerza política. Al evento asistieron personalidades destacadas, entre ellas Paloma Valencia y Gabriel Vallejo, quienes participaron activamente en la conversación sobre los retos y objetivos inmediatos del partido. Según lo reportó El Espectador, los asistentes aprovecharon el encuentro para reflexionar acerca de su identidad política, abordando el controvertido debate sobre si el uribismo debe encasillarse dentro de la tradicional división entre izquierda y derecha.

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En medio del encuentro, la exsenadora Paloma Valencia expresó que, en su criterio, las categorías de izquierda y derecha han dejado de ser relevantes. Según Valencia, los miembros del Centro Democrático se definen como uribistas, una identidad que —en su opinión— tiene particularidades propias. Explicó que una característica destacada del uribismo es su enfoque en el desarrollo económico, pero subrayó una diferencia frente a otras corrientes consideradas de derecha. Según Valencia, el expresidente Uribe comprendió desde temprano que la población en situación de pobreza no puede quedarse a la espera de que las condiciones mejoren por sí solas, lo que marcó una distancia frente a posturas tradicionales.

Por su parte, Álvaro Uribe sostuvo que clasificar a los países únicamente en los polos de izquierda o derecha limita las posibilidades de diálogo con sectores independientes. Añadió que el partido debe reflexionar sobre el verdadero significado de la autoridad y su distinción con el poder, invitando a sus integrantes a “diseñar el futuro”, sin estar completamente atados al pasado, pero manteniendo principios atemporales que guían su rumbo político.

Durante la reunión también se trató el tema de la paz. Uribe afirmó que la autoridad y la seguridad son herramientas indispensables para alcanzar la paz, resaltando que el emprendimiento privado es fundamental, ya que permite brindarle a cada individuo las condiciones necesarias para buscar su propio bienestar. Defendió que no se trata simplemente de defender la seguridad o el emprendimiento como fines en sí mismos, sino como medios que deben estar alineados con las aspiraciones de la sociedad y requerir “equilibrios” en su implementación. Aunque no se discutió directamente la relación con Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo, la posición del partido ha sido la de apoyar sus reformas siempre que no afecten la esencia de la colectividad, tal como lo ha puesto de manifiesto la reciente competencia por la presidencia del Senado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Centro Democrático rechaza las etiquetas de izquierda y derecha?

De acuerdo con lo expresado por Paloma Valencia y Álvaro Uribe durante la reunión, el Centro Democrático considera que la clasificación en términos de izquierda y derecha es obsoleta para entender su propuesta política. Plantean que el uribismo es una identidad independiente, con un enfoque particular en el desarrollo económico y social, y que reducir el debate a polos tradicionales limita la capacidad de dialogar con ciudadanos que no se identifican estrictamente con esas categorías.

¿Qué papel juegan la autoridad y el emprendimiento en la visión del uribismo?

Según lo señalado por Álvaro Uribe en la reunión y reportado por El Espectador, la autoridad y la seguridad se consideran los pilares a través de los cuales se puede alcanzar la paz. En la visión del uribismo, el emprendimiento privado es el motor principal que posibilita que ciudadanos en condición de pobreza accedan a oportunidades, siempre que exista un equilibrio adecuado y dichas políticas respondan a las aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.