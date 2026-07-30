Por: El Espectador

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A escasos meses de que el Congreso colombiano lleve a cabo la determinante elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos han comenzado a perfilar sus candidaturas y estrategias para lograr una mayor representación en el tribunal encargado de la vigilancia y control de los procesos electorales en el país. Según información recogida por El Espectador, la puja inició con la movida del Centro Democrático, partido que oficializó una primera lista de postulados tras adelantar su proceso interno de selección para la postulación al cargo de magistrado.

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Entre los aspirantes impulsados por el Centro Democrático figuran figuras de la política nacional como Lucía María Amalia Salgado, quien tuvo el cargo de cónsul en Houston durante la administración del expresidente Iván Duque y fue candidata al Senado en las últimas elecciones legislativas. También se destaca Jaime Alejandro Amín, quien ostentó en dos ocasiones la curul en el Congreso bajo ese partido, sumado a Nubia Stella Martínez, exdirectora de la colectividad, Edgar Iván Barraza, asesor jurídico, y Uriel López Vaca.

El partido fundado por Álvaro Uribe Vélez aspira a obtener dos puestos en el tribunal. Según explica el medio, este objetivo estaría sujeto al mecanismo de la cifra repartidora, sistema que asigna una silla por cada 33 congresistas que tenga un partido en solitario o en alianza. En ese mismo juego matemático, El Espectador señala que el Pacto Histórico, coalición que incluye al partido Verde, alcanzaría tres asientos, y los nombres que más suenan para ocuparlos son Alirio Uribe, Inti Asprilla y Cielo Rusinque.

En cuanto al resto del tablero, los partidos Liberal y Conservador contarían cada uno con una silla en este ente, mientras las dos plazas restantes estarían en disputa por el llamado “Crusmi”, una alianza entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional, Creemos y Mira. No obstante, la asignación final será confirmada en septiembre, cuando el Congreso defina la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Entre los nombres que suenan para estas plazas figuran, según El Espectador, el exsenador Carlos Fernando Motoa y el exrepresentante Gersel Pérez para Cambio Radical y Jorge Tamayo para La U, quien tiene cercanía con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso de Colombia, de acuerdo con un sistema denominado cifra repartidora, que otorga asientos según la cantidad de congresistas de cada partido o coalición. El procedimiento se realiza cada cuatro años y busca asegurar la representación proporcional de las fuerzas políticas. Según El Espectador, cada partido con al menos 33 congresistas obtiene una silla en el tribunal electoral.

¿Qué partidos tendrán mayor influencia en el nuevo tribunal electoral colombiano?

De acuerdo con la información de El Espectador, el Pacto Histórico, en alianza con los verdes, logrará la mayor cantidad de asientos, seguido por el Centro Democrático. Además, partidos tradicionales como los liberales y conservadores tendrán una silla cada uno, mientras que alianzas como el “Crusmi” también buscan representación. La confirmación de estos puestos se espera en septiembre, cuando el Congreso vote oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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