Las diferencias políticas y los cruces de declaraciones que han marcado la relación entre el entorno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe tuvieron un nuevo capítulo. Carlos Suárez, estratega de la campaña que llevó a la victoria al nuevo mandatario, le extendió un llamado público al exmandatario para dejar atrás las controversias y superar las discrepancias acumuladas desde la contienda electoral.
El trasfondo de la tensión incluye señalamientos previos de Uribe, quien ha cuestionado duramente a Suárez, recordando episodios del pasado vinculados con acercamientos a exparamilitares extraditados a Estados Unidos. Al respecto, el exmandatario ha sostenido públicamente que Suárez lideró gestiones en su contra en años anteriores.
La fricción escaló luego de una entrevista concedida por Suárez a la revista Semana, donde analizó el panorama político nacional tras el triunfo electoral. En dicho espacio, el estratega apuntó contra lo que denominó las fórmulas tradicionales de hacer política:
“Paloma Valencia es Centro Democrático, Álvaro Uribe y todo lo que se juntó para tratar de enfrentar a Abelardo. No era otra cosa que una representación del pasado, de lo que Colombia no quiere más, una representación de los políticos y la politiquería de siempre que, de la mano de unos acuerdos que estaban en cabeza de Uribe, pretendían seguir manteniendo el establecimiento en el poder”, expresó Suárez, añadiendo que los sectores tradicionales sufrieron una derrota estrepitosa al intentar perpetuarse mediante métodos convencionales.Lee También
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Ante este escenario, Suárez se pronunció en la mañana de este martes reivindicando su trayectoria profesional y el enfoque que rigió su labor en la arena jurídica y de comunicación política:
“Me precio profundamente de haber sido abogado. El ejercicio del derecho me dio todo: la libertad intelectual y la independencia empresarial necesarias para decir lo que pienso y actuar en conciencia. También me enseñó a conocer el país real: el de las regiones y la desconexión entre el poder ejercido desde el bogocentrismo y la realidad ciudadana”.
Finalmente, el estratega cerró su intervención haciendo una propuesta formal de concordia institucional al exjefe de Estado, priorizando la estabilidad de cara al nuevo mandato:
“Sin renunciar al libre pensamiento ni a la libertad de opinión, propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública”.}
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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