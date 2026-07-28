Las diferencias políticas y los cruces de declaraciones que han marcado la relación entre el entorno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe tuvieron un nuevo capítulo. Carlos Suárez, estratega de la campaña que llevó a la victoria al nuevo mandatario, le extendió un llamado público al exmandatario para dejar atrás las controversias y superar las discrepancias acumuladas desde la contienda electoral.

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El trasfondo de la tensión incluye señalamientos previos de Uribe, quien ha cuestionado duramente a Suárez, recordando episodios del pasado vinculados con acercamientos a exparamilitares extraditados a Estados Unidos. Al respecto, el exmandatario ha sostenido públicamente que Suárez lideró gestiones en su contra en años anteriores.

La fricción escaló luego de una entrevista concedida por Suárez a la revista Semana, donde analizó el panorama político nacional tras el triunfo electoral. En dicho espacio, el estratega apuntó contra lo que denominó las fórmulas tradicionales de hacer política:

Ante este escenario, Suárez se pronunció en la mañana de este martes reivindicando su trayectoria profesional y el enfoque que rigió su labor en la arena jurídica y de comunicación política:

“Me precio profundamente de haber sido abogado. El ejercicio del derecho me dio todo: la libertad intelectual y la independencia empresarial necesarias para decir lo que pienso y actuar en conciencia. También me enseñó a conocer el país real: el de las regiones y la desconexión entre el poder ejercido desde el bogocentrismo y la realidad ciudadana”.

Finalmente, el estratega cerró su intervención haciendo una propuesta formal de concordia institucional al exjefe de Estado, priorizando la estabilidad de cara al nuevo mandato:

“Sin renunciar al libre pensamiento ni a la libertad de opinión, propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública”.}

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.