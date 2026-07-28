Este martes 28 de julio, el presidente Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje en su cuenta de X a las declaraciones que horas antes había entregado Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y gerente del Fondo Adaptación, en una entrevista con ‘Mañanas Blu’.

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En su trino, el mandatario anunció que actuará penalmente contra ella y la acusó de defender su cargo “a partir de la mentira”, de haber colaborado con sectores paramilitares y de desarrollar una “paranoia” que la lleva a construir calumnias mezcladas con algunas verdades.

Aseguró que no la conocía hasta que ella asumió el cargo en el Dapre y que su gestión allí “fue un desastre”. Según el presidente, “por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico”.

Agregó que debió sacarla, pero que “mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió” y por eso la trasladó al Fondo de Adaptación. “Ahora este hecho de generosidad lo llama como actitud extraña e incoherencia”, reprochó.

Petro explicó que la acción “destructiva y autodestructiva” de Rodríguez y “el peligro sobre el cuidado de los dineros públicos siempre puestos bajo consejo de políticos oscuros herederos del paramilitarismo” lo pusieron en alerta sobre el manejo de los recursos. “El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”, sostuvo.

Acá, el trino de Petro:

He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el DAPRE, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra… https://t.co/a85aIXDWZG — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2026

Sobre la gestión de Rodríguez en el Fondo Adaptación, Petro dijo que ella “jamás quiso venir a las reuniones donde con claridad decía que el proyecto de La Mojana no eran muros y jarillones para detener el agua y acabar las ciénagas en favor de terratenientes”.

Pero uno de los puntos más duros del mensaje fue la referencia al coronel Óscar Dávila. “Yo conocí al coronel Oscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real, la investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”.

Añadió que ni siquiera como combatiente del M-19 —“del que Angie me decía que era su padre, y también era mentira”— ordenó asesinar a alguien. “El respeto por la vida en general ha sido mi principio y el eje de mi política”.

Petro atribuyó las denuncias de Rodríguez a un cuadro de paranoia: “La paranoia desarrollada le hace a Angie tener esos miedos y temores y por eso cree que se defiende construyendo mentiras en medio de algunas verdades. La señora Angie ataca a la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo. Desarrolló paranoias en ese sentido y atacó a las personas que pensaba iban por su puesto”.

Respecto a Juliana Guerrero, Petro negó cualquier relación amorosa: “Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa”. Aclaró que “Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos” y que su único cargo fue el de secretaria del entonces jefe de despacho Armando Benedetti. Explicó que no entró al viceministerio “por una razón objetiva y simple: no tenía 25 años”.

El presidente también defendió a otras personas mencionadas por Rodríguez. “Ahora ataca a Carrillo, a Raúl Moreno, quien fue la que la recomendó, porque trabajaron juntos en el Ministerio de Salud y la conocía, y a otras personas porque siempre temió que la reemplazarían en su puesto”.

Por último, sobre su vida privada, Petro fue enfático: “Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla. Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa no tiene por qué generar opiniones que atacan mi imagen en público”.

La respuesta de Petro se produce en el marco de un creciente enfrentamiento público. Horas antes, en Blu Radio, Rodríguez lo había llamado su “mayor victimario”, había afirmado que “quien más necesita ayuda psicológica es el presidente Petro” y había descrito como “no normal” el vínculo entre el mandatario y Juliana Guerrero.

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