Las explosivas y delicadas revelaciones entregadas por la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, no solo dejaron al descubierto una presunta red de corrupción e influencias al interior del Ejecutivo, sino que provocaron una reacción unánime de conmoción y rechazo entre los analistas y periodistas de Blu Radio. Durante el debate en el espacio radial, las figuras del panel calificaron el testimonio como un retrato devastador de la actual administración.

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El director del programa, Néstor Morales, abrió la discusión destacando la contundencia de las declaraciones, enfatizando que no provienen de sectores opositores tradicionales, sino de la funcionaria que mantuvo la mayor cercanía y permanencia al lado del mandatario:

“Lo único que puedo decir es escalofriante el relato que acaba de hacer, del Gustavo Petro ser humano y del Petro presidente. No es un retrato hecho por la oposición, es por la persona más cercana dentro de la Presidencia de la República. Fue la secretaria que más le duró al presidente”.

Por su parte, el analista Felipe Zuleta no ocultó su asombro ante la gravedad de los hechos expuestos por Rodríguez, utilizando términos categóricos para dimensionar la magnitud del entramado denunciado:

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“Queda uno atónito, ahí lo que hay es una banda, es una banda criminal. A la doctora Angie la amenazaron, todo lo que contó es escalofriante, desgarrador; cualquier cosa que uno piense sobre Petro es poco al lado de lo que contó Angie”.

En la misma línea, el panelista Aurelio Suárez centró su análisis en el impacto histórico y político que este capítulo deja para el país, lamentando profundamente las formas en las que se ejerció el poder bajo el rótulo del cambio:

“Yo sí diría que lo peor es saber que Colombia fue gobernada por un personaje por el que está acá descrito. Es una desgracia para el país, y lo peor es que es a nombre de una supuesta izquierda como se ha gobernado el país con todos estos elementos. Estamos pasando una página muy oscura estos cuatro años después de oír y escuchar los hilos en los cuales se movió el país. La peor desgracia es para Colombia que haya sido gobernada cuatro años”.

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