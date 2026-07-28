A través de su portal web, Cambio publicó una nota de rectificación titulada: ‘Rectificación editorial sobre “Los Char, Daes y el Cartel de Sinaloa: el segundo informe en Estados Unidos que cuestiona a los poderosos barranquilleros’.

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En la publicación, ese medio hace referencia a un artículo publicado el 27 de agosto de 2025, que, entre otras cosas, relacionaba a esa familia costeña, al COO de Tecnoglass y al Cartel de Sinaloa en actividades ilícitas conjuntas e, incluso, con la financiación de campañas.

En ese momento, el medio hizo la publicación basada en un informe que publicó el 21 de agosto de 2025 la firma estadounidense Culper Research, titulado ‘Tecnoglass (TGLS): from Barranquilla to Sinaloa’.

Seguido, enfatiza en que no se puede dar como veraz la publicación de Culper Research. Además, admite que no tiene “aseveraciones propias verificadas”, por lo que no se puede dar como cierta la información publicada en su momento por Cambio.

“Finalmente, en cumplimiento de los estándares de veracidad e imparcialidad exigidos por la jurisprudencia constitucional, Revista Cambio rectifica el artículo del 27 de agosto de 2025 en los términos aquí expresados y se abstiene de realizar publicaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la dignidad del señor Christian Tadeo Daes Abuchaibe”, sentencia la publicación.

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