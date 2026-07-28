Las revelaciones sobre el papel de Juliana Guerrero y otras mujeres en el Gobierno Petro desembocó en una respuesta que tocó un tema que no pasa desapercibido en el contexto nacional.

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El presidente Gustavo Petro salió al paso en una publicación desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para responder acerca de los señalamientos contra Guerrero por presunto tráfico de influencias, tema que salpicó al mandatario.

“Más o menos usted lo que propone es que se torture a Juliana, y aún así, que podría decir de mi, absolutamente nada. No armo trapisondas para robar dinero ni soy codicioso ni tengo relaciones con negociantes”, indicó en primera instancia.

Lo llamativo fue que en la respuesta hizo toda una exposición en la que se refirió a la separación de bienes con Verónica Alcocér, al tiempo que sorprendió al hablar de sus finanzas personales.

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“Entré con una casa y una cuenta bancaria y ahora salgo con media casa, por la separación de bienes, y tengo bloqueada mi cuenta con la que entré. Pude pagar mi casa, pero ya no duermo en ella, y no tengo haciendas, ni carros, ni motos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, afirmó.

Es la segunda vez en los últimos días en la que Petro habla de su patrimonio y del divorcio con la madre de Sofía y Antonella, sus hijas menores. No obstante, para este caso fue mucho más directo acerca de un asunto personal.

El remate de su publicación sirvió para plantear que, a pesar de lo dicho acerca de sus propiedades y demás, el presidente afirmó que se siente cómodo con ese estilo de vida.

“Me gusta andar ligero por el mundo porque así uno corre más y la velocidad es clave para no dejarse matar y sobre todo moverse rápido de lugar, no hacer rutinas y ser casi invisible como el jaguar”, concluyó.

Este es apenas un capítulo en medio de los señalamientos de Angie Rodríguez contra Petro, asunto que retumba con fuerza apenas a pocos días de que el líder del Pacto Histórico termine su mandato.

Cabe resaltar que Verónica Alcocér no ha hecho ninguna clase de pronunciamiento acerca de su vida privada ni del proceso del mencionado divorcio, pues su último mensaje en X fue el pasado 26 de junio para desearle éxitos a Abelardo de la Espriella en su próximo cargo como mandatario.

De hecho, ella se ha mantenido al margen no solo del tema político sino de la realidad sobre su relación personal con el padre de sus dos hijas, que habló en octubre de 2025 sobre esa separación debido a la exclusión de la Lista Clinton.

La pareja contrajo matrimonio en diciembre del año 2000, por lo que se calcula que estuvieron juntos como pareja sentimental durante aproximadamente 23 a 25 años.

A pesar de la separación afectiva y física confirmada por el mandatario, el vínculo legal o contrato de matrimonio no se ha disuelto ni se ha tramitado un divorcio formal, por lo que técnicamente continúan casados ante la ley.

Pulzo expuso desde antes fotos reveladoras de Petro sin el anillo matrimonial, en un seguimiento que mostró ese detalle que para muchos había pasado desapercibido en la opinión pública.

Ahora viene un paso determinante para esa pareja, luego de un gobierno marcado por los escándalos y con el final de una relación que al final quedó en el ojo del huracán y que tiene el reto de la mencionada separación de bienes como próximo capítulo en la vida de ambos.

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