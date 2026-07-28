Anggie Rodríguez, una de las personas más cercanas a Gustavo Petro durante, reveló que su principal temor es ser asesinada o encarcelada a través de montajes orquestados desde el interior del Ejecutivo. La mujer, quien se desempeñó como gerente de un fondo adscrito al Gobierno, denunció que durante su gestión fue sometida a presiones sistemáticas para inducirla a cometer actos ilícitos.

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“El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes”, afirmó la exfuncionaria, quien agregó que tiene información sobre reuniones en las que personas cercanas al gobierno estarían buscando de qué manera exponerla públicamente.

De acuerdo con su relato, durante su tiempo como gerente del fondo optó por no firmar ningún contrato precisamente para evitar caer en las trampas que, según ella, le tendían con regularidad. “Siempre estaba el veneno para que yo cometiera algún ilícito y estuviera en la cárcel”, sostuvo Rodríguez, en entrevista con Blu Radio.

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La exfuncionaria señaló que su disposición a hablar públicamente se sustenta en que actuó con transparencia durante toda su gestión, por lo que no requiere acogerse a ningún principio de oportunidad ante la justicia. Además, indicó que ordenó auditorías forenses al fondo como respaldo de su conducta.

En su declaración también mencionó al señor Pava, funcionario con quien tuvo diferencias luego de que ella retirara del fondo a la pareja sentimental de este. Señaló que Pava llegó al fondo ese mismo día, aunque manifestó tranquilidad frente a esa visita dado que las auditorías respaldan su gestión.

“Las presiones me querían inducir a cometer delitos todo el tiempo para tener una manera de controlarme”, afirmó. “No caí en nada. Fue horrible”, concluyó.

Escándalo de Angie Rodríguez: ¿Qué denunció sobre presiones para cometer ilícitos?

La exfuncionaria afirmó que durante su gestión como gerente del fondo fue sometida a presiones constantes para que incurriera en actos ilegales, lo que habría permitido al gobierno tener control sobre ella. Para protegerse, decidió no suscribir ningún contrato y ordenó auditorías forenses que respaldan su comportamiento.

¿Por qué teme la exfuncionaria de Petro que le fabriquen un caso judicial?

La exfuncionaria asegura contar con información sobre reuniones en las que personas vinculadas al Gobierno estarían analizando cómo exponerla o comprometerla legalmente. Pese a ese temor, afirma que su conducta ha sido “intachable” durante la gestión y eso le da la tranquilidad para hablar sin necesidad de acuerdos con la Fiscalía.

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