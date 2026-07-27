Una frase atribuida al ministro del Interior, Armando Benedetti, continúa poniendo la atención sobre Juliana Guerrero. Según contó la senadora Jennifer Pedraza, el funcionario la llamó para desmarcarse de la exfuncionaria y, durante la conversación, le soltó una frase que ahora alimenta los señalamientos al poder que habría tenido Guerrero dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

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Durante una entrevista con Tercer Canal, Pedraza aseguró que la llamada fue inesperada, ya que nunca antes había tenido contacto directo con Benedetti. La senadora relató que el ministro fue breve y tajante en su mensaje: “Me llama Benedetti, que nunca en la vida, yo no tenía su número, para decirme: ‘Yo no tengo nada que ver con Juliana Guerrero; ella es más poderosa que yo’. Y ya, me colgó”. La declaración cobró relevancia porque Juliana Guerrero llegó a la Casa de Nariño de la mano de Benedetti, cuando fue su jefa de despacho en el Ministerio del Interior.

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Jennifer Pedraza insistió en que Juliana Guerrero tenía influencia en el Gobierno

Las afirmaciones de la congresista no terminaron ahí, pues afirmó que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían tenido injerencia en decisiones administrativas dentro de varias entidades del Estado, especialmente en el Ministerio de la Igualdad. En ese sentido, aseguró: “Ella entraba a los ministerios como si fuese delegada directamente del presidente. El mismo presidente en sus redes sociales estaba blindándola, respaldándola, refiriéndose a ella como un ejemplo para toda la juventud”.

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La senadora también afirmó que existen evidencias que respaldarían esos señalamientos. En la entrevista aseguró: “Hay grabaciones que lo prueban, fotos que prueban cómo entraban las hermanas Guerrero al Ministerio de la Igualdad a tratar horrible a todos los trabajadores y a decidir qué se ejecutaba y qué no”. Además, indicó que la presencia de Juliana Guerrero habría provocado diferencias dentro del propio Gobierno. “Hubo tensiones con la misma vicepresidenta Francia Márquez y Juliana Guerrero, en las que el presidente decidió ponerse del lado de Juliana”, sostuvo.

Las declaraciones se conocen en medio de nuevas acciones judiciales. En ese sentido, Jennifer Pedraza confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con Juliana Guerrero. En un video publicado en sus redes sociales manifestó: “Iniciamos un proceso en la Fiscalía para que la justicia investigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, posible enriquecimiento ilícito, entre otras conductas punibles”.

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