En medio del clima de altísima polarización que dejó la milimétrica victoria electoral de Abelardo De La Espriella sobre la izquierda, las miradas estaban puestas en cómo reaccionarían los alfiles del saliente gobierno de Gustavo Petro ante los primeros nombramientos del gabinete de transición. La respuesta más esperada de las últimas horas llegó por cuenta de Armando Benedetti, actual ministro del Interior, quien sorprendió a la opinión pública con una postura marcadamente institucional y conciliadora frente a la designación de su sucesor.

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Lejos de la confrontación ideológica o de la agria diatriba que caracterizó el tramo final de la campaña, Benedetti utilizó sus canales oficiales para tender un puente directo hacia Rodrigo Lara Restrepo, el hombre elegido por De La Espriella para liderar la cartera de la política a partir del próximo 7 de agosto. El actual ministro no solo validó las capacidades de Lara, sino que ofreció total disposición para coordinar una transición ordenada en una de las oficinas más sensibles del Estado.

“Felicitaciones, Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior, tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme cuando él decida iniciarlo”, manifestó Benedetti, desactivando temporalmente los temores de un saboteo administrativo entre las administraciones entrante y saliente.

El relevo en el Ministerio del Interior representa uno de los choques estéticos y doctrinarios más profundos del cambio de mandato. Aunque el mensaje de Benedetti fue fluido, la transición pondrá frente a frente a dos visiones diametralmente opuestas sobre el manejo del orden público y el Congreso:

La invitación de Benedetti para arrancar el empalme “cuando Lara lo decida” es un bálsamo de tranquilidad para los mercados y las instituciones. El Ministerio del Interior es el encargado de recibir los reportes de seguridad de gobernadores y alcaldes, así como de administrar las alertas tempranas de orden público. Para Rodrigo Lara, recibir un ministerio sin traumatismos burocráticos es crucial; cada día ganado en el empalme será vital para estructurar la filigrana legal del ultimátum de 30 días que De La Espriella le impuso a las estructuras armadas ilegales. La diplomacia mostrada por Benedetti demuestra que, al menos en las formas del gabinete, la transición de poder en Colombia se ejecutará bajo los estrictos carriles del respeto constitucional.

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