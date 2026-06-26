El gabinete ministerial del presidente electo, Abelardo De La Espriella, empieza a tomar una forma de alto perfil técnico y político. A través de sus canales oficiales, el nuevo mandatario sacudió el tablero político al anunciar que el abogado, exsenador y exjefe de la corporación legislativa, Rodrigo Lara Restrepo, asumirá la cartera del Ministerio del Interior a partir del próximo 7 de agosto.

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El nombramiento fue presentado por De La Espriella con un mensaje cargado de épica nacionalista, destacando las credenciales de Lara como un hombre de leyes e intachable trayectoria en la lucha contra la corrupción, elementos clave para la agenda de reformas legislativas y de seguridad que planea implantar la nueva administración.

“El que nunca abandonó a la patria, lo que más ama. Emprendedor, abogado, senador, docente, presidente de la Cámara de Representantes. El que nunca ha dejado de combatir a los corruptos, Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior en la patria milagro”, fue el emotivo mensaje con el que De La Espriella selló la designación.

Rodrigo Lara Restrepo cuenta con una de las hojas de vida más densas y transversales de la política colombiana contemporánea. Nacido en Neiva, es hijo del icónico e inmolado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un legado familiar que ha marcado su férrea postura frente a la legalidad y el combate a las estructuras criminales.

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Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios especializados en el exterior, incluyendo un magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de París Sceaux. En el ámbito privado, se ha desempeñado como docente universitario y líder gremial, destacando su paso por la dirección de Asomóvil.

A lo largo de su carrera, Lara ha navegado con éxito el poder legislativo y las dinámicas locales de la capital de la República:

Cargo / Rol Político Periodo Destacado Hito o Gestión Clave Zar Anticorrupción 2006 – 2007 Lideró el programa presidencial de eficiencia y transparencia ciudadana. Representante a la Cámara 2014 – 2018 Elegido por Bogotá. Llegó a ser el Presidente de la Cámara de Representantes (2017-2018). Senador de la República 2018 – 2022 Impulsó debates de control político de alto impacto en materia de seguridad y servicios públicos. Candidato a la Alcaldía de Bogotá 2023 Compitió por el Palacio Liévano con el movimiento independiente ‘Lara’, enfocando su bandera en la seguridad urbana.

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El ingreso de Rodrigo Lara al gabinete de la “patria milagro” representa un movimiento estratégico para De La Espriella. Al ser un hombre que conoce a la perfección los pasillos del Capitolio Nacional, tendrá la compleja tarea de articular las mayorías en el Congreso para sacar adelante las reformas estructurales del nuevo gobierno.

Asimismo, Lara tendrá que coordinar de primera mano la agenda de orden público de cara al exigente ultimátum de un mes que De La Espriella le impuso a las organizaciones armadas ilegales para su sometimiento, blindando desde el plano político-administrativo el territorio nacional frente a eventuales escaladas terroristas. Su carácter firme, combinado con su experiencia en debates de control social y delincuencia en Bogotá, lo perfilan como el puente técnico idóneo para ejecutar la política de línea dura de la nueva administración.

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