El panorama de seguridad nacional y la doctrina de la Fuerza Pública en Colombia darán un giro radical a partir del próximo 7 de agosto. Tras recibir formalmente sus credenciales como presidente electo, Abelardo De La Espriella ratificó la postura inflexible que marcó su campaña presidencial, lanzando una severa advertencia a las estructuras criminales: los grupos armados organizados tendrán un plazo perentorio de un mes para someterse a la justicia, advirtiendo de forma categórica que no se otorgará ningún tipo de preventivas, gabelas ni tratamientos políticos especiales.

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Frente a este ultimátum, la mesa de analistas de Blu Radio destapó la que sería la primera gran medida del mandatario entrante para robustecer la capacidad operativa del Estado y recuperar el control territorial en las regiones más convulsas. De La Espriella planea abrir un proceso técnico de revisión, caso por caso, de las hojas de vida de los militares y oficiales que fueron pasados al retiro durante la actual administración. El objetivo de esta reevaluación exhaustiva es determinar la viabilidad jurídica y operativa de reintegrar a los uniformados de experiencia probada para sanar las fracturas internas y moralizar las filas de la Fuerza Pública.

“El presidente electo lo que está pensando es revisar una a una las hojas de vida de los militares que fueron retirados por el actual gobierno para una posible reintegración. Revisará por qué fueron sacados y también tratará de evaluar la situación con los militares retirados para fortalecer la fuerza pública”, revelaron las fuentes radiales.

La llegada del nuevo gobierno de derecha presagia un periodo de alta fricción en el orden público. De acuerdo con las proyecciones discutidas en los micrófonos de la cadena radial, el ultimátum de 30 días no provocará un repliegue inmediato de los grupos ilegales. Por el contrario, los expertos anticipan un escenario de escalada violenta en los territorios donde delinquen el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

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La estrategia de los actores al margen de la ley apuntará a ejecutar actos terroristas de alto impacto para intentar proyectar una falsa posición de fuerza y mandarle un mensaje de desafío a la Casa de Nariño, tratando de demostrar que no están debilitados ni serán fáciles de doblegar en el campo de batalla.

Frente a esta inminente ofensiva, el éxito de la estrategia gubernamental no dependerá de la falta de preparación de los soldados, sino del acceso a recursos tecnológicos avanzados para combatir la guerra asimétrica. El plan de choque de De La Espriella contempla un audaz giro en la política exterior que integrará formalmente al país en la arquitectura de defensa hemisférica de Washington:

Ingreso al “Escudo de las Américas”: el presidente electo tiene decidido incorporar a Colombia en esta estratégica iniciativa de seguridad regional, la cual es liderada directamente por el gobierno estadounidense de Donald Trump. Este movimiento alineará los protocolos de inteligencia y soberanía colombiana con los planes de blindaje continental de la Casa Blanca contra amenazas transnacionales.

Equipamiento técnico de vanguardia: en el marco de esta alianza, De La Espriella recurrirá de forma inmediata a la cooperación militar y tecnológica con sus aliados norteamericanos. Se prevé el ingreso de equipos tácticos de última generación de los Estados Unidos para potenciar la inteligencia, el rastreo satelital y la capacidad de reacción rápida de los batallones en el terreno, entregándole a las Fuerzas Militares las herramientas críticas que necesitan para recuperar la superioridad operativa.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.