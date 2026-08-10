Por: Caracol TV

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Tras el comité que se realizó en el PMU de Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó para establecer acciones en el departamento de Chocó, epicentro del terremoto en Colombia que deja más de un centenar de fallecidos. Alí, el presidente legítimo aseguró que habrá un subsidio para cubrir gastos de arriendo a las personas afectadas por el sismo en esa región.

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Tras el encuentro que sostuvo con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y otras autoridades de la región, el mandatario dio una breve declaración anunciando cómo se procederá para atender a las víctimas del sismo.

“Hoy hay una cantidad de deudas históricas con este país” y “estoy comprometido con este departamento”, en el que, como primera medida, se atenderá la emergencia que atraviesa por el terremoto de 7,4 que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto.

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Lo que se hará en Chocó para ayudar a los afectados por el terremoto

Al departamento se trasladarán “ingenieros, rescatistas, además de caninos para atender la emergencia como corresponde”.

Por otro lado, debido a la afectación de las casas que superan las 1.400, De la Espriella anunció que se dispondrá “de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre”.

“Los heridos que tenemos hoy aquí en el Chocó serán remitidos a Medellín”, agregó el mandatario. Sobre el tema, la gobernadora Córdoba le explicó a Noticias Caracol que la medida es “necesaria” porque “el hospital San Francisco de Asís, que es nuestro único hospital de segundo nivel de complejidad está colapsado. Estábamos en la mañana atendiendo heridos, incluso en la zona del parqueadero que acondicionamos con carpas, como una especie de hospital campal para tener camas adicionales; tuvimos un momento muy crítico esta mañana, absolutamente colapsada el área de urgencias, nosotros teníamos no solamente los pacientes que hoy tienen la necesidad del tercer nivel de complejidad por la emergencia, sino los que estaban antes, así que como el departamento del Chocó no tiene ningún establecimiento de salud con el tercer nivel de complejidad, todo el que requiera tercer y cuarto grado debe ser remitido a Antioquia o cualquier otro lugar que nos acepte mediante el mecanismo de referencia”.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.