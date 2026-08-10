El Eje Cafetero fue una de las regiones más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en Chocó y una profundidad de 96 kilómetros. Pereira enfrenta una de las situaciones más críticas.

Sigue a PULZO en Discover

Según el reporte de las autoridades, hay 12 estructuras colapsadas, ocho completamente destruidas y cuatro en riesgo de caer.

El alcalde de Pereira confirmó más de 18 personas fallecidas y las autoridades reportaron 30 desaparecidos.

Algunas personas permanecen atrapadas en el sistema de Megacables, por lo que organismos de socorro desplegaron equipos especializados para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Como medida preventiva, fue suspendido el suministro de energía eléctrica y gas en varios sectores de la ciudad debido a los daños ocasionados por el sismo.

Videos muestran estaciones de gasolina destruidas, bloques de cemento caídos y techos de establecimientos comerciales desplomados.

Fuerte #temblor Aeropuerto de #pereira aquí se ve lo largo que fue pic.twitter.com/iVLHkKsPm2 — Nicolás Gutiérrez Cifuentes (@nifeguci) August 10, 2026

En Armenia también se registran graves afectaciones: 64 infraestructuras resultaron afectadas, incluidos centros hospitalarios, mientras 64 personas reciben atención médica.

La Defensa Civil y la Cruz Roja apoyan las labores de rescate y evaluación de daños. Además, 25 unidades de bomberos trabajan en el sur de Armenia y se reportan derrumbes en la vía Quimbaya–Alcalá.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.