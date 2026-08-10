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La ciudad de Cali enfrenta una situación crítica tras el fuerte sismo que sacudió la ciudad durante la mañana del lunes 10 de agosto. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública Distrital, el saldo preliminar de la emergencia es de 15 personas fallecidas y 380 heridas. Debido a la magnitud del evento, toda la red hospitalaria ha sido declarada en alerta roja hospitalaria, lo que significa que los recursos médicos y logísticos han alcanzado su límite y requieren atención prioritaria.

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El impacto del sismo no solo se refleja en la cifra de víctimas, sino también en la infraestructura del sistema de salud. Según los reportes oficiales, al menos cuatro instituciones hospitalarias de gran tamaño fueron evacuadas completamente, ante los daños reportados y la falta de condiciones seguras para continuar operando. Las autoridades manifestaron que existe incertidumbre sobre cuándo podrán retomar la atención a los pacientes, ya que las instalaciones requieren una evaluación estructural exhaustiva.

El caso más preocupante es el del Hospital Universitario del Valle (HUV), donde los equipos de emergencia tuvieron que evacuar pacientes debido a afectaciones significativas en la estructura, tal como lo confirmó la Secretaría de Salud. Actualmente, expertos evalúan la resiliencia del edificio para determinar en qué condiciones será posible prestar servicios nuevamente.

La emergencia ha forzado a la red de salud de Cali a reorganizar la atención médica, ya que hay 22 pacientes en estado crítico que necesitan ser trasladados de manera urgente a otras instituciones de salud con la capacidad necesaria para continuar con sus tratamientos. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali (CRUE Cali) mantiene la coordinación en los procesos de traslado y referencia para ubicar a estos pacientes en hospitales y clínicas que puedan asumir la atención, garantizando así la continuidad de sus procesos médicos.

Mientras tanto, equipos técnicos inspeccionan otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para definir nuevas restricciones o cierres parciales, lo que podría aumentar la presión sobre las entidades que siguen operativas. Paralelamente, la Secretaría de Salud Pública trabaja en la ampliación temporal de la capacidad hospitalaria con el fin de absorber la alta demanda de atención que ha surgido por la emergencia. La información continúa en desarrollo a medida que se actualizan los reportes de daños y se implementan medidas de respuesta.

¿Qué significa alerta roja hospitalaria en Cali y cuándo se declara?

La alerta roja hospitalaria es un estado de emergencia en el que los centros médicos reconocen que su capacidad ha sido sobrepasada o está próxima a estarlo, debido a una situación crítica como un desastre natural. En Cali, esta declaratoria implica reorganizar recursos y priorizar la atención para responder al incremento de personas heridas y a las afectaciones en la infraestructura hospitalaria, según explicó la Secretaría de Salud Pública Distrital.

¿Qué instituciones hospitalarias de Cali fueron evacuadas tras el sismo?

De acuerdo con los reportes oficiales, cuatro instituciones hospitalarias de gran tamaño tuvieron que ser evacuadas totalmente debido a los daños que sufrieron durante el sismo. Entre ellas destaca el Hospital Universitario del Valle (HUV), que presentó graves afectaciones que obligaron a evacuar a todos sus pacientes mientras se evaluaban los daños estructurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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