Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Colombia vive momentos de angustia e incertidumbre tras el potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto. De acuerdo con los reportes difundidos hasta el momento, la cifra de víctimas alcanzó las 111 personas fallecidas y 87 heridas, mientras que más de 1.500 viviendas resultaron averiadas y varias edificaciones presentan daños significativos. Estos números, que continúan actualizándose conforme avanzan las labores de evaluación, reflejan el impacto de una emergencia que ha movilizado tanto a organismos de socorro como a la ciudadanía en general.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la situación crítica, el cantante de música popular Luis Alfonso hizo pública su solidaridad con los damnificados. A través de un mensaje dirigido a los colombianos afectados, el artista manifestó su apoyo: “Estamos orando, estamos con ustedes, estamos con la patria”. Además, ofreció sus redes sociales como una herramienta útil para ayudar en la localización de personas desaparecidas a raíz del terremoto. Con este gesto, Luis Alfonso mostró su disposición para contribuir en la búsqueda de seres queridos, poniéndose a disposición de quienes buscan reencontrarse con los suyos.

El llamado de Luis Alfonso se enfocó también en la fortaleza y esperanza de quienes han perdido viviendas o se encuentran atravesando la incertidumbre por el paradero de familiares y amigos. “De esta salimos, mi gente hermosa”, expresó el artista, subrayando su compromiso de seguir pendiente de la situación y de las necesidades de los afectados. Sus palabras se suman al esfuerzo colectivo de autoridades y voluntarios, quienes están al frente de las tareas de atención y búsqueda en los lugares más golpeados por el desastre.

El impacto del sismo ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las comunidades y de los organismos gubernamentales, resaltando la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Frente a este panorama, Luis Alfonso reiteró su respaldo a los damnificados y llamó a mantener la esperanza, recordando que el país atraviesa una de sus pruebas más difíciles pero no está solo.

¿Qué acciones ha tomado Luis Alfonso para apoyar a los afectados por el sismo en Colombia?

De acuerdo con los mensajes publicados a través de sus canales oficiales, Luis Alfonso puso sus redes sociales a disposición de la ciudadanía para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto. Además, envió mensajes de solidaridad y fortaleza a los damnificados, reiterando su seguimiento y apoyo a quienes enfrentan esta emergencia.

¿Cuáles son los daños reportados tras el sismo en Colombia según las fuentes oficiales?

De acuerdo con los reportes recogidos hasta el momento, la emergencia ha dejado 111 personas fallecidas, 87 heridas, más de 1.500 viviendas averiadas y múltiples edificaciones con daños en su estructura. Las cifras se encuentran en constante actualización mientras continúan las labores de evaluación y atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.