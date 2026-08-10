Por: Noticiero 90 minutos

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El rescate de siete personas atrapadas luego del colapso parcial de una estructura del Hospital Universitario del Valle (HUV), en San José del Palmar, Chocó, fue posible gracias a la coordinación inmediata entre organismos de socorro, las Fuerzas Militares y el equipo médico de la institución. El incidente ocurrió tras registrarse un fuerte movimiento telúrico en la región del Pacífico colombiano, lo que desencadenó una emergencia estructural en diferentes niveles del hospital.

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Según relató Rodrigo Zamorano, asesor de Gestión del Riesgo de la Gobernación, la operación se enfocó en los pisos 3 y 4, así como en la bóveda del quinto piso, lugares donde permanecían los afectados. Zamorano explicó que este tipo de rescate exige una actuación muy precisa, ya que el uso de equipos pesados, martillos o picas podía desencadenar un colapso adicional de la edificación. Por ello, la experiencia y una estrategia técnica resultaron fundamentales para extraer a las personas de forma segura y especializada.

Asimismo, el directivo subrayó la importancia de la articulación entre la brigada de emergencias del propio hospital, los equipos médicos, los soldados y todos los organismos de socorro. Según Zamorano, fue esta coordinación la que permitió avanzar de manera controlada y segura en todas las labores de rescate. En sus palabras, "Hoy estas siete personas están recuperándose. Gracias a Dios y a la experticia de los equipos de la Cruz Roja, la Defensa Civil y todas las organizaciones que participaron en esta operación, logramos ponerlas a salvo".

La Gobernación del Valle del Cauca resaltó y agradeció públicamente el compromiso de entidades como Bomberos Cali, Defensa Civil, Cruz Roja Valle, la Brigada de Emergencias del HUV y soldados del Ejército Nacional. Todos ellos trabajaron de manera incansable durante la emergencia para proteger la vida de los afectados, reafirmando el valor del trabajo conjunto para atender desastres derivados de eventos sísmicos.

Finalmente, es importante destacar que en estas labores participaron organismos como la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos, los cuales son entidades especializadas en atención de emergencias en Colombia, y cuentan con formación técnica para manejar rescates de alta complejidad sin poner en riesgo la estructura ni a los pacientes involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de las personas atrapadas en el Hospital Universitario del Valle tras el sismo?

De acuerdo con lo informado por la Gobernación y los organismos de socorro, el rescate se realizó con técnicas especializadas y la experiencia de equipos como la Cruz Roja y la Defensa Civil. Se evitó el uso de herramientas pesadas para no comprometer la estabilidad del edificio, priorizando la seguridad de los pacientes y rescatistas en cada paso.

¿Qué protocolos siguieron los organismos de socorro tras el colapso parcial del hospital en Chocó?

Los equipos de emergencia priorizaron la atención en las zonas donde había más personas atrapadas, específicamente en los pisos 3, 4 y la bóveda del piso 5. Se emplearon métodos que minimizan el impacto sobre la estructura, y la coordinación entre brigadas médicas, fuerzas militares y socorristas resultó clave para salvar vidas sin añadir riesgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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