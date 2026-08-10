Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué anunció que este martes 11 de agosto las clases para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales se realizarán de manera virtual. Esta decisión se adoptó como medida preventiva tras el fuerte sismo registrado en Colombia la mañana del lunes, con el fin de proteger la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Según información divulgada por la Secretaría de Educación de Ibagué, la decisión se mantendrá mientras se efectúan rigurosas inspecciones técnicas en las instalaciones de cada colegio, para determinar si existen daños estructurales y garantizar que el regreso a actividades presenciales no implique ningún riesgo para estudiantes, docentes ni personal administrativo.

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El secretario de Educación, Diego Guzmán, detalló que una de las razones de especial cuidado es la antigüedad de algunas sedes educativas de la ciudad. De acuerdo con sus declaraciones, hay instituciones que superan los 80 e incluso los 100 años, lo que hace indispensable la revisión de cada espacio. Guzmán afirmó: "Hay instituciones educativas con 80 y 100 años de antigüedad y por eso queremos estar muy tranquilos para que cuando los niños regresen tengan la certeza de que no se nos va a caer una pared". Así, la administración municipal prioriza una evaluación minuciosa de la infraestructura antes de permitir el regreso presencial de los estudiantes.

Como complemento a las clases virtuales, la Secretaría de Educación informó que el Programa de Alimentación Escolar, conocido por sus siglas PAE, tampoco será prestado durante el martes 11 de agosto. El servicio, fundamental para muchos estudiantes, se reanudará únicamente cuando se retomen las actividades presenciales y se garantice la seguridad en las instituciones. Las autoridades locales subrayaron la importancia de que padres de familia, acudientes y estudiantes estén atentos a los canales oficiales de comunicación, tanto de la Alcaldía de Ibagué como de cada colegio, ya que cualquier cambio en la modalidad de las clases o en las fechas de retorno presencial será informado por dichos medios oficiales.

¿Por qué se suspendieron las clases presenciales en Ibagué tras el sismo?

Las clases presenciales en las instituciones educativas oficiales de Ibagué se suspendieron debido a la necesidad de realizar inspecciones técnicas en la infraestructura de los colegios, después del fuerte sismo registrado. Según la Secretaría de Educación de Ibagué, el objetivo principal es identificar posibles afectaciones y garantizar condiciones seguras antes del regreso de los estudiantes y el personal docente.

¿Cuándo se reanudará el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Ibagué?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) volverá a prestarse en las instituciones educativas oficiales de Ibagué una vez se determine que es seguro regresar a las actividades presenciales. La Secretaría de Educación comunicará oficialmente cuándo será posible retomar este importante servicio, tras completar las revisiones técnicas de las instalaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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