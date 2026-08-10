Por: El Espectador

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El exviceministro de Interior, Diego Cancino, fue oficialmente vinculado a una investigación penal que lo señala por un presunto caso de acoso sexual. De acuerdo con la información presentada en la audiencia de imputación, Cancino habría cometido actos indebidos contra Viviana Vargas, quien se desempeñaba como contratista en el Ministerio del Interior. El supuesto incidente habría ocurrido poco después de que Cancino fuera designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes incautados al crimen organizado.

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La audiencia tuvo lugar el lunes 10 de agosto ante el juzgado 28 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial en contra de Cancino. Según lo expuesto por el ente acusador, los hechos habrían sucedido el 9 de octubre de 2024, día en que Vargas buscó apoyo profesional tras la inminente finalización de su contrato como funcionaria del Gobierno. En ese contexto, Vargas contactó a varios colegas, entre ellos a Cancino, quien le solicitó su hoja de vida y le propuso reunirse en su apartamento, donde compartieron una conversación de carácter laboral.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia y lo detallado por la Fiscalía en la audiencia, Cancino le ofreció una copa de vino a Vargas y le insistió para que bebiera más. Posteriormente, según el testimonio de la denunciante y la reconstrucción hecha por el ente acusador, Cancino se acercó a Vargas, le metió las manos debajo de la ropa y le tocó los senos en contra de su voluntad. Además, intentó besarla, pese a la negativa y las reiteradas expresiones de incomodidad de Vargas. La Fiscalía señaló, incluso, que no se trató de una situación aislada, sino que al menos otros dos episodios similares habrían tenido lugar bajo circunstancias parecidas.

Entre las pruebas aportadas por Vargas figura una conversación por chat en la que Cancino reconoció, de manera textual, haber incurrido en una conducta indebida: “Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones”, escribió el exfuncionario. A pesar del material probatorio presentado, Cancino no aceptó los cargos imputados en la audiencia.

A modo de medida cautelar, el juzgado prohibió a Cancino vender o enajenar bienes durante los próximos seis meses, mientras la investigación sigue su curso.

¿Qué pruebas presentó Viviana Vargas contra Diego Cancino en el caso de acoso sexual?

De acuerdo con los detalles revelados en la audiencia, Viviana Vargas presentó capturas de conversaciones de chat donde el exviceministro Diego Cancino reconocía su actuar indebido e incluso ofreció disculpas. Estos mensajes fueron una de las pruebas consideradas por la Fiscalía para sustentar la imputación en su contra.

¿Cuál fue la medida cautelar impuesta a Diego Cancino durante el proceso judicial?

El juzgado que lleva el proceso impuso a Diego Cancino la prohibición de vender o enajenar bienes durante seis meses como medida preventiva, mientras avanza la investigación por los presuntos hechos de acoso sexual denunciados por Viviana Vargas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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