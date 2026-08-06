El periodista Rafael Poveda informó que ya dio un nuevo paso en la investigación que enfrenta por denuncias de presunto acoso, al confirmar que presentó formalmente el poder de su equipo de abogados ante la Fiscalía General de la Nación.

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La actualización fue publicada en sus redes sociales, donde aseguró que ejercerá personalmente su derecho a la defensa mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

Rafael Poveda confirmó que presentó el poder de sus abogados ante la Fiscalía

Por medio de un mensaje, Poveda indicó que el trámite ya fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación.

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“Ya presentamos el poder ante la Fiscalía General de la Nación, donde además manifesté mi irrestricta voluntad de ejercer mi defensa material para esclarecer los hechos indagados”, escribió.

El periodista también señaló que su defensa estará encabezada por el abogado Jaime Lombana y su equipo jurídico, junto con un grupo de abogados liderado por Wendy Herrera.

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Qué significa el paso que dio Rafael Poveda en la investigación

Con la presentación del poder, el equipo jurídico queda formalmente acreditado para actuar dentro de la investigación y representar al periodista durante las actuaciones procesales que correspondan.

Además, la manifestación de ejercer la defensa material significa que, además de estar representado por abogados, Poveda expresa su intención de participar directamente en su defensa dentro del proceso, conforme a las garantías previstas por la ley.

El caso por presunto acoso sigue en etapa de investigación

La decisión se conoce días después de que Poveda anunciara la contratación del abogado Jaime Lombana para asumir su defensa frente a las denuncias hechas por varias mujeres.

Hasta el momento, la Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes para establecer los hechos denunciados, mientras el periodista ha reiterado públicamente que buscará demostrar su versión dentro de los canales judiciales.

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