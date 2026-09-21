Por: EL PILON SA

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El subintendente Yeferson Montaño Valencia, adscrito a la Policía Comunitaria de Pereira, protagonizó un momento inesperado y emotivo en pleno centro de la ciudad. Según lo reportado por El Pilón y Pereira En Vivo, Montaño se acercó a un joven artista callejero que interpretaba música frente a la Alcaldía de Pereira. Lo que parecía el inicio de una intervención policial terminó transformándose en una escena de fraternidad y arte, cuando, en vez de solicitar al cantante que se retirara del lugar, el uniformado tomó el micrófono y se sumó a la interpretación de 'Sin sentimiento', una reconocida canción del Grupo Niche.

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El artista callejero, al ver acercarse a Montaño, supuso que debía recoger sus equipos y abandonar el lugar, actitud frecuente ante la presencia de las autoridades en estos contextos. Sin embargo, el subintendente explicó que deseaba cantar junto a él, lo que sorprendió gratamente tanto al joven como a los transeúntes presentes. "Él pensaba que íbamos a jugar con el sustento diario de él, se puso un poco asustado y se corrió hacia un lado y cuando comencé a cantar se puso muy eufórico", relató Montaño, evidenciando la reacción inicial del artista y la conexión que se generó al entender sus intenciones.

Montaño compartió que la música ha sido parte de su vida desde sus años escolares y que se sintió identificado con el joven artista, ya que ambos han buscado abrirse camino a través del talento. De acuerdo con sus declaraciones, formó parte de orquestas de la Policía Metropolitana de Manizales y Pereira, lo que refuerza su afinidad con el arte. Animado por esa empatía, aprovechó el momento, no solo para interpretar la canción, sino también para enviar un mensaje de apoyo a quienes viven de las actividades artísticas en las calles. Durante su intervención, Montaño invitó al público a respaldar el arte callejero, destacando que le aporta vida y "sazón" a la ciudad. Su gesto atrajo a más personas, quienes se sumaron al apoyo económico del joven músico, fortaleciendo un vínculo entre la comunidad y sus artistas.

El acto fue reconocido por el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien resaltó públicamente la actitud del subintendente. Barrera Peña destacó que detrás de cada uniforme existen personas con talento y sensibilidad, y valoró la espontaneidad y cercanía de Montaño como ejemplo de los valores institucionales. Por este motivo, anunció un reconocimiento especial para el uniformado, afirmando que representó con "sencillez y autenticidad" los principios de la Policía. Así, una rutina policial terminó reconfigurando la percepción de los ciudadanos, mostrando la capacidad de conexión y empatía de quienes sirven a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Yeferson Montaño Valencia y por qué fue reconocido por la Policía Nacional?

Yeferson Montaño Valencia es subintendente de la Policía Comunitaria de Pereira, quien fue reconocido por su gesto de cercanía al cantar junto a un artista callejero en el centro de la ciudad. Este acto, que quedó grabado en video, fue valorado porque demostró empatía y apoyo a la cultura, lo que llevó al director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, a otorgarle un reconocimiento especial por su ejemplo de sencillez y valores institucionales.

¿Qué significa el arte callejero y cómo lo apoyó el subintendente Montaño en Pereira?

El arte callejero se refiere a las expresiones artísticas realizadas en espacios públicos, habitualmente por personas que buscan el sustento diario a través de la música, pintura, danza, entre otras disciplinas. En este caso, el subintendente Montaño respaldó el arte callejero no solo sumándose a la presentación musical, sino también motivando a la ciudadanía a valorar y apoyar a quienes enriquecen la vida urbana con su talento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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