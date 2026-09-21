Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 38 años perdió la vida la noche del 18 de septiembre tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el botadero de basura de Venadillo. Según comunicó la Policía Nacional en el departamento de Tolima, el violento suceso se registró alrededor de las 9:10 p. m., cuando la víctima recibió varios disparos. De inmediato, fue trasladado al hospital municipal en un intento por salvarle la vida, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció posteriormente pese a los esfuerzos realizados por el personal médico.

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Frente a la gravedad de estos hechos, la Policía Nacional organizó un equipo especial de Policía Judicial, un grupo de investigación encargado de esclarecer crímenes y otras situaciones complejas. Este equipo está dedicado a determinar tanto las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque como la identificación de los responsables y su posible ubicación. Según la información compartida por la institución, la investigación se mantiene abierta y en proceso, mientras los uniformados continúan recabando pruebas y testimonios relevantes para avanzar hacia el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Venadillo.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha reportado capturas directamente relacionadas con este caso, lo cual ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes de Venadillo y el departamento de Tolima. Por este motivo, las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana. Solicitaron a quienes puedan tener información sobre los hechos, los responsables o cualquier detalle relevante, que la suministren bajo absoluta reserva. Para ello, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional o acudir directamente ante la patrulla policial más cercana.

La situación ha generado preocupación en la comunidad, pues el esclarecimiento de este tipo de crímenes resulta vital tanto para brindar justicia a la víctima y su familia, como para devolver la tranquilidad a la población de Venadillo. Las autoridades se mantienen atentos a cualquier pista que pueda surgir y reiteran su compromiso con la seguridad y el esclarecimiento del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era la víctima del ataque en el botadero de Venadillo Tolima?

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, la víctima era un hombre de 38 años. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su identidad en los comunicados públicos ni en los reportes iniciales divulgados por las autoridades.

¿Qué acciones ha tomado la Policía Nacional en el caso del hombre asesinado en Venadillo?

Luego del ataque en el que perdió la vida la víctima, la Policía Nacional dispuso un equipo especial de Policía Judicial para adelantar la investigación, recopilar información clave y establecer quiénes podrían ser los responsables. Además, las autoridades pidieron el apoyo de la comunidad y pusieron a disposición la línea 123 para recibir datos con absoluta reserva.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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