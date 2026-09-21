Una violenta jornada sacudió al departamento del Meta luego de que se registrara un cobarde atentado terrorista dirigido contra integrantes del Ejército Nacional en zona rural del municipio de La Macarena. El ataque, que cobró la vida de tres soldados profesionales y dejó a otros tres uniformados heridos en hechos distintos, ha generado absoluto rechazo institucional y consternación en el país.

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De acuerdo con el reporte oficial preliminar entregado por las autoridades castrenses, los hechos ocurrieron hacia las 3:20 de la madrugada de este lunes 21 de septiembre en la vereda La Unión, una región apartada donde las tropas adelantaban labores de control y seguridad. En ese momento, un artefacto explosivo improvisado fue activado al paso de la unidad militar. Las primeras pesquisas señalan que esta acción criminal habría sido perpetrada por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras de las disidencias de las Farc que opera en esta zona del sur del Meta.

La gravedad de la situación escaló minutos después en la misma zona rural. En un segundo hecho registrado en el área, un suboficial y otros dos soldados sufrieron heridas de consideración tras ser blancos de un hostigamiento que combinó ráfagas indiscriminadas de fusil y artefactos explosivos lanzados desde ramplas artesanales, tácticas empleadas por estos grupos armados ilegales para amedrentar a la Fuerza Pública.

Tras la serie de detonaciones, las unidades militares desplegadas en el sector priorizaron la atención de los afectados. Sin embargo, las difíciles condiciones topográficas, climáticas y de orden público en la vereda La Unión han complicado el acceso terrestre, por lo que al cierre de este reporte se mantenía a la espera de concretar la evacuación aeromédica indispensable para trasladar de urgencia al suboficial y a los dos soldados heridos hacia centros asistenciales de mayor complejidad médica.

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Las Fuerzas Militares anunciaron que mantienen un despliegue operacional reforzado en toda la subregión con el fin de asegurar el perímetro, ubicar a los responsables de este doble ataque y esclarecer con total precisión las circunstancias operativas que rodearon la tragedia. La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de los habitantes del Meta, mientras la información permanece en desarrollo a la espera del avance de las operaciones de persecución y rescate.