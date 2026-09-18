Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá refuerza su seguridad durante el mes de Amor y Amistad con patrullajes y controles enfocados en sectores estratégicos. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía, a través de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se han adelantado operativos para prevenir delitos contra la vida y fortalecer la presencia institucional. Una de las jornadas más recientes se llevó a cabo en el corredor de la avenida 68, entre la carrera 67D y la calle 72, donde las autoridades desarrollaron actividades de prevención y control. Esta intervención contó con la participación conjunta de la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Durante estos patrullajes, los uniformados realizaron registros a ciudadanos, verificaron antecedentes judiciales y controlaron a carreteros y personas que permanecían en el espacio público. En particular, detectaron cerca de 200 jeringas en poder de seis habitantes de calle, lo que plantea un riesgo para la salud pública, por la falta de control sobre su disposición y las posibles implicaciones para salubridad, como lo destacó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

Esta actividad hace parte del Plan de Prevención Distrital ‘Motivos para celebrar, no para lastimar’, que entrega una respuesta articulada entre el Ejército y la Policía y abarca localidades como San Cristóbal, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Fontibón, Santa Fe, Los Mártires, Rafael Uribe y La Candelaria. Según fuentes oficiales del Distrito, más de 450 trabajadores de entidades distritales, acompañados por uniformados, están desplegados en toda la ciudad con énfasis en zonas de rumba, centros comerciales, entornos educativos, plazas de mercado y lugares de alta afluencia, donde suelen incrementarse las riñas y el consumo de alcohol.

Entre las áreas priorizadas se encuentran la Zona T y el Distrito Diverso en Chapinero, Cuadra Alegre en Kennedy, Subazar en Suba y La Octava Sur en Puente Aranda. Las intervenciones se enfocan en la inspección, vigilancia y control de establecimientos, así como en la prevención temprana de riñas, especialmente entre las 7:00 p.m. y las 3:00 a.m. Además, se realizan controles al finalizar la rumba, entre las 2:00 y 5:00 a.m., buscando garantizar el regreso seguro de los ciudadanos por medio de corredores vigilados.

Finalmente, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación que altere la convivencia o sea delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, como parte fundamental en el fortalecimiento de la seguridad. La denuncia facilita investigaciones y sanciones, contribuyendo a que “Bogotá camine segura”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten los operativos de seguridad realizados por Policía y Ejército en Bogotá durante Amor y Amistad?

Los operativos de seguridad consisten en patrullajes mixtos en los que participan tanto la Policía de Bogotá como la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional. Estas acciones incluyen registros a ciudadanos, verificación de antecedentes judiciales y control a personas en espacio público para prevenir delitos y garantizar la salubridad, como lo evidenció el hallazgo de cerca de 200 jeringas en la avenida 68, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Cuáles son las zonas y horarios en los que Bogotá refuerza la vigilancia durante el mes de Amor y Amistad?

La vigilancia se refuerza en zonas de rumba como la Zona T y el Distrito Diverso, en Chapinero; Cuadra Alegre, en Kennedy; Subazar, en Suba y La Octava Sur, en Puente Aranda. Los operativos se concentran principalmente entre las 7:00 p.m. y las 3:00 a.m., y se mantiene control adicional al cierre de establecimientos, entre las 2:00 y 5:00 a.m., con el objetivo de prevenir riñas y garantizar el regreso seguro de los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z