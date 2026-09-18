Por: El Espectador

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Septiembre llega cargado de propuestas culturales variadas para el público en Bogotá, con eventos que abarcan música, artes visuales, cine y bienestar. Todo esto, según información suministrada por El Espectador en su sección El Magazín Cultural, que reúne una cuidada selección de planes para los próximos días.

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En el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta conciertos gratuitos el 18 y 19 de septiembre. Bajo la batuta de Óscar Vargas, la agrupación interpretará piezas reconocidas como las suites de ‘Carmen’, de Georges Bizet, el “Capricho italiano” de Piotr Ilich Chaikovski y el “Intermezzo” del tercer acto de la ópera ‘Manon Lescaut’ de Giacomo Puccini. Este repertorio promete una experiencia musical memorable para quienes buscan celebrar Amor y Amistad de una manera especial.

En el ámbito cinematográfico, la Metropolitan Opera de Nueva York festeja dos décadas de su transmisión en cines, con una temporada especial que incluye transmisiones en directo y diferido desde la Gran Manzana, disponible en varias salas de Cine Colombia desde el 19 de septiembre y con entradas desde COP 105.000. El mismo día, en la Galería Elvira Moreno, Miguel Cárdenas inaugura su muestra ‘Estrella Fugaz’, una instalación inmersiva que combina muralismo y arte contemporáneo para explorar temas como el deseo y la memoria.

El 10 de septiembre, la Librería Lerner de la 93 será escenario de la charla titulada “La IA aniquilará a la humanidad”. Este espacio permitirá reflexionar sobre las narrativas y percepciones en torno a la inteligencia artificial (IA), invitando a que los asistentes propongan y compartan sus ideas sobre el futuro marcado por estos nuevos desarrollos tecnológicos.

La cartelera cinematográfica incluye el estreno de la película “Tres hermanas” desde el 17 de septiembre, un filme colombiano que aborda con franqueza y humor las distintas maneras de enfrentar la vejez, el olvido y la pérdida a través del reencuentro de tres mujeres. Por otro lado, el 19 de septiembre se podrá participar en recorridos patrimoniales por el barrio Eduardo Santos, con inscripción previa, y también en una jornada de celebración del equinoccio y memoria ancestral en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme.

El Vibra Fest, los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Compensar, reunirá expertos en salud mental, nutrición y bienestar. Mientras tanto, la exposición de Luz Lizarazo “Abraza mis bestias que voy de paso” y la obra “Sinécdoque” en La Maldita Vanidad, se suman a la oferta artística y teatral, proporcionando diversas alternativas para quienes desean profundizar en emociones y debates actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentan los principales eventos culturales en Bogotá en septiembre de 2023?

Durante septiembre, la agenda cultural de Bogotá incluye conciertos en el Auditorio León de Greiff, funciones de ópera en salas de Cine Colombia, exposiciones artísticas en la Galería Elvira Moreno y la calle 70A #7-41, así como actividades teatrales y recorridos patrimoniales en distintos puntos de la ciudad. Cada evento tiene detalles específicos de fecha, lugar y modalidad de ingreso, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué ofrece el Vibra Fest sobre bienestar y desarrollo personal en Bogotá?

El Vibra Fest, que se llevará a cabo en la Universidad de Compensar los días 19 y 20 de septiembre, propone una serie de conferencias y talleres presenciales y en línea dirigidos por especialistas en áreas como salud mental, relaciones, nutrición, sexualidad, educación financiera y desarrollo personal, proporcionando herramientas prácticas para transformar la vida de sus asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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