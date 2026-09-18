Por: Portal Bogotá

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A partir del domingo 20 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) pondrá en funcionamiento un nuevo sistema de semaforización en la glorieta ubicada en la intersección de la calle 63 con carrera 50, en los límites de las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, en Bogotá. Esta medida, que busca organizar los flujos vehiculares y mejorar la seguridad para peatones y ciclistas, responde a una problemática identificada en este cruce estratégico de la ciudad, por donde transitan miles de personas diariamente, de acuerdo con la SDM.

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La glorieta de la calle 63 con carrera 50 conecta varias localidades importantes como Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá. Además, en el sector convergen personas que acuden a parques y equipamientos de alto tráfico, como el parque Simón Bolívar, el parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático. Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, en un día de semana cruzan por este punto más de 3.500 ciclistas y 590 peatones; los fines de semana la cifra aumenta y el flujo peatonal alcanza los 760 usuarios en un sábado.

La nueva semaforización incorpora un botón rojo en los postes, permitiendo que los peatones activen el cambio de semáforo para cruzar con mayor seguridad. La intervención cubrirá ocho accesos vehiculares y cuatro peatonales, y contempla obras civiles, ajustes viales, así como señalización horizontal y vertical.

La decisión de intervenir la glorieta se basa en evidencia técnica recopilada por la SDM, que identificó riesgos asociados a los altos volúmenes de tráfico y la convivencia de diferentes modalidades de transporte. Entre 2023 y 2025, se registraron en este punto 19 personas lesionadas en siniestros viales graves, incluidos ciclistas, peatones, motociclistas, pasajeros y conductores. Además, un sondeo de la SDM con 270 usuarios reveló que el 56 % percibe el espacio para peatones y ciclistas como insuficiente y el 68 % ha vivido o presenciado situaciones de riesgo o conflicto.

Factores como exceso de velocidad, estacionamiento indebido y falta de pasos peatonales han sido destacados como los principales riesgos. La intervención también responde a solicitudes de residentes y usuarios habituales de barrios como Nicolás de Federmán, Quirinal, El Rosario y Pablo VI.

De acuerdo con la SDM, el nuevo sistema no alterará los tiempos de viaje en horas pico y contribuirá a organizar la movilidad. El funcionamiento será monitoreado de manera continua para realizar ajustes si es necesario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá?

La semaforización facilitará el cruce seguro de peatones y ciclistas, organizará los flujos vehiculares y ayudará a disminuir los riesgos de accidentes viales. Además, responde a solicitudes de la comunidad y a evidencia técnica sobre los riesgos y conflictos en la zona, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué factores de riesgo se identificaron en la glorieta antes de la intervención de la Secretaría Distrital de Movilidad?

De acuerdo con un sondeo realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, los principales riesgos percibidos fueron el exceso de velocidad, el estacionamiento indebido y la escasez de pasos peatonales, lo que ha creado un entorno peligroso tanto para peatones como para ciclistas y conductores en esta intersección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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