Por: El Espectador

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En un operativo conjunto desarrollado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, se logró la captura de dos ciudadanos extranjeros y la aprehensión de un adolescente en el barrio Bellavista. Estas personas fueron señaladas por las autoridades como los responsables directos del lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de Policía de Kennedy y la estación de Bomberos de la misma localidad, hechos que generaron conmoción y alerta en la comunidad. Según la información recogida por las autoridades, la madrugada del 11 de septiembre se registró el ataque, cuando los sindicados arrojaron un artefacto explosivo improvisado que, afortunadamente, no logró detonar y posteriormente emprendieron la huida en una motocicleta.

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Ante la emergencia, el reporte activó de inmediato el despliegue del grupo antiexplosivos de la Policía, cuyos expertos confirmaron que se trataba de un artefacto manufacturado de manera artesanal. Para neutralizar el riesgo, los uniformados utilizaron un cañón disruptivo —dispositivo empleado para desactivar explosivos a distancia— y realizaron una detonación controlada del elemento, logrando evitar víctimas o daños mayores en el sector. Este episodio representó el segundo ataque con características similares en apenas dos días, ambos en las cercanías de instalaciones policiales de Kennedy, lo que ha mantenido la atención de las autoridades sobre posibles escaladas de violencia en la zona.

De acuerdo con la investigación divulgada, una semana después de los hechos y tras analizar cuarenta horas de grabaciones de video junto con labores de inteligencia, los presuntos responsables fueron presentados ante la Fiscalía. A estos sujetos se les imputaron cargos por terrorismo y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, actuando en concurso heterogéneo y calidad de coautores, es decir, en alianza para la comisión de estos hechos. La Policía declaró que "estas acciones terroristas habrían sido una represalia criminal del grupo 'Tren de Aragua' frente al implacable asedio de la Policía". No se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras la intervención de las autoridades.

¿Qué motivó el lanzamiento de artefactos explosivos en Kennedy, Bogotá?

De acuerdo con la información compartida por la Policía Metropolitana de Bogotá, los ataques con artefactos explosivos serían una represalia por parte del grupo criminal conocido como ‘Tren de Aragua’ frente a la presión y constante asedio que ha venido ejerciendo la Policía sobre sus actividades ilícitas en la localidad de Kennedy.

¿Qué delitos enfrentan los detenidos por los ataques en estaciones de Policía y Bomberos en Bogotá?

Según la Fiscalía, los detenidos están imputados por terrorismo y por delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, acogiéndose la figura de concurso heterogéneo y como coautores, debido a la coordinación y participación grupal en los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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