Un grave accidente de tránsito se registró en el sur de Bogotá, donde cuatro motociclistas resultaron heridos luego de ser arrollados por un camión de carga pesada que, de acuerdo con las primeras versiones conocidas, habría presentado una falla en los frenos.

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El siniestro ocurrió en inmediaciones de la iglesia de La Aurora, en la zona ubicada entre los sectores de Usme y Ciudad Bolívar, causando una rápida reacción de la comunidad y de los organismos de emergencia.

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Según las versiones preliminares entregadas por testigos, el vehículo de carga habría quedado sin frenos mientras transitaba por la vía. La situación habría provocado que el conductor perdiera el control del camión y terminara impactando a los cuatro motociclistas que se movilizaban por el sector.

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La fuerza del choque hizo que los conductores quedaran tendidos sobre la vía con diferentes lesiones y traumas, por lo que habitantes de la zona acudieron inicialmente para auxiliarlos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Los cuatro heridos fueron trasladados de urgencia a diferentes centros hospitalarios de Bogotá para recibir atención médica. De acuerdo con la información preliminar, su estado de salud sería delicado y permanecen bajo pronóstico reservado.

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Luego del siniestro, unidades de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para adelantar las primeras verificaciones y establecer cómo ocurrió el accidente. Entre las diligencias se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que podrían ayudar a reconstruir los momentos previos y posteriores al impacto.

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Además, las autoridades realizarán una inspección técnica al camión con el propósito de determinar si efectivamente presentó una falla en el sistema de frenado o si existió otra circunstancia que ocasionara la pérdida de control.

Por ahora, la hipótesis de que el vehículo se quedó sin frenos es preliminar y deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes. El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades establecen las circunstancias exactas del accidente y se conoce la evolución médica de los cuatro motociclistas.

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