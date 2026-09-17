La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, suma una nueva versión que ahora deberá ser revisada por las autoridades. Se trata de lo dicho por la hermana de Shenner José Rojas Lárez, capturado y señalado como principal sospechoso del caso, habló con la Unidad Investigativa del medio y puso sobre la mesa otros elementos relacionados con la familia de la menor.

Sigue a PULZO en Discover

Rojas Lárez es cuñado de Ana Lucía y fue visto por última vez con la niña cuando ambos se movilizaban en una motocicleta. Mientras el CTI de la Fiscalía avanza con la recopilación de videos de cámaras de seguridad, los investigadores buscan establecer con precisión qué recorrido siguió el hombre y cómo terminó la menor en el barrio JJ Rondón, en Ciudad Bolívar.

Vea también: Revisaron el pasado del hombre señalado por el crimen de Ana Lucía y esto encontraron

Las cámaras permitieron identificar al sospechoso saliendo del barrio Porvenir Río, en Mosquera, con una menor como parrillera. La motocicleta habría tomado la calle 13 hacia Bogotá y posteriormente llegado al sector de Casandra, en Fontibón. En ese punto se perdió el rastro de la niña y, siete minutos después, el hombre habría regresado al barrio Porvenir Río.

Lee También

La hermana del capturado entregó a El Tiempo una versión que, según el medio, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades. La mujer aseguró: “Mi hermano y su pareja llegaron desde Venezuela a Colombia en 2020 por La Guajira. Desde hace muchos años su relación era problemática y tenían peleas de manera constante”, relató al medio.

En conversación con El Tiempo, la familiar también señaló a Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía, y afirmó: “Rusmeiri González, la hermana de la niña, amenazaba constantemente a mi hermano con mandarlo a la cárcel e incluso amenazaba a nuestra familia con mensajes. Además, dejaba a la niña como castigo en la calle por varias horas”. Esta afirmación, según el medio, deberá ser evaluada por la Fiscalía dentro de las pesquisas.

Además, la mujer manifestó: “Me parece sospechosa la actitud de la hermana de la niña. Hay un video en donde se ve a Ana Lucía sola fuera de la casa y se ve cómo la niña no opone resistencia para subirse a la moto. Después, Rusmeiri va con mi hermano a poner la denuncia de la desaparición en la Fiscalía”.

Finalmente, el medio citado señaló que la versión entregada por la hermana del capturado no establece por sí misma responsabilidades y deberá ser contrastada por los investigadores. El dictamen de Medicina Legal será clave para establecer las causas de la muerte y determinar si hubo otras personas involucradas. Tampoco se descartan nuevas capturas mientras avanza el caso.

* Pulzo.com se escribe con Z