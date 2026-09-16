La preocupación crece para otra familia en Bogotá por la desaparición de una menor de edad. Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, fue vista por última vez el lunes 14 de septiembre en inmediaciones del Hospital Santa Clara.

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De acuerdo con el concejal Jesús David Araque, quien reportó el caso en redes sociales, la niña llegó al área de urgencias del centro médico cerca de las 4:00 de la tarde junto a su abuela, quien necesitaba atención por un dolor abdominal. Sofía estaba acompañada además por su hermano, de 14 años.

Allí, mientras esperaban que atendieran a la abuela, el hermano de Sofía salió por agua. Sin embargo, cuando regresó al lugar, la menor ya no estaba y desde entonces no se conoce su paradero.

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Ella es Eiheel Sofía Baquero Ramírez y está desaparecida desde la tarde del lunes 14 de septiembre Tiene 12 años y fue vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara. La niña, junto con su hermano, acompañó a su abuela al médico. Mientras era atendida, los… pic.twitter.com/MMicDf6RT9 — Jesús David Araque (@araqueconcejal) September 16, 2026

El concejal de Bogotá alertó sobre el caso on autorización de la madre de la niña, desde su oficina se estableció contacto con las autoridades para apoyar las labores de búsqueda y esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los datos divulgados, Sofía mide entre 1,50 y 1,60 metros, tiene el cabello rojo con castaño oscuro y al momento de desaparecer llevaba una chaqueta negra con rayas blancas, pantalón azul aguamarina ancho y tenis blancos.

La menor reside en el sector de San Jorge y estudia en el colegio Bravo Páez. Su familia pidió que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación la comunique a las autoridades a la línea 123.

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