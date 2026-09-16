El hallazgo del cuerpo sin vida de una menor dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, mantiene a las autoridades de Bogotá en alerta. La niña tendría entre 8 y 10 años, aunque su identidad y edad exacta todavía no han sido establecidas oficialmente.

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Frente al caso, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló en Blu Radio y pidió esperar los resultados de Medicina Legal antes de sacar conclusiones sobre lo ocurrido. Según explicó, el cuerpo presenta algunos hematomas y será la investigación científica la que determine si la muerte fue violenta y permita avanzar en la identificación de la menor.

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Restrepo también descartó que, con la información preliminar disponible, pueda establecerse una relación con la niña reportada como desaparecida en Mosquera. “No es la niña reportada como desaparecida en Mosquera. Me parece irresponsable hacer conexiones entre casos, la información preliminar que nos da el CTI de la Fiscalía no tiene que ver con ningún caso de desaparición“, afirmó el funcionario.

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El secretario insistió además en que el cuerpo no fue encontrado como resultado de un operativo de búsqueda por una persona desaparecida, sino después de que habitantes del sector alertaran a las autoridades. Tras el aviso, Policía, Bomberos y funcionarios del CTI acudieron al lugar para recuperar el cuerpo y adelantar las primeras diligencias judiciales.

Sobre las versiones que han circulado acerca de un posible abuso sexual, Restrepo pidió prudencia y recordó que todavía no existe una confirmación oficial. “Hay que esperar el reporte de la necropsia”, manifestó, al cuestionar que se estén planteando conclusiones sobre la causa de muerte antes de conocer los resultados de los exámenes forenses.

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El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos necesarios para establecer la causa del fallecimiento, precisar la edad e intentar determinar la identidad de la menor. La Fiscalía y el CTI mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió y cómo terminó el cuerpo dentro del conducto hídrico.

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