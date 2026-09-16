Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 26 de septiembre de 2026, Bogotá se convertirá nuevamente en epicentro de la poesía y la cultura con una nueva jornada de ‘micrófono abierto’. Este evento, organizado en el marco de la Invitación Cultural de Poesía ‘Reverso Bogotá 2026’, invita a todos los habitantes de la ciudad a compartir y escuchar creaciones literarias en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRDC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), la cita será desde las 2:30 p. m. hasta las 5:00 p. m., periodo en el que cada poeta tendrá dos minutos para leer sus versos ante el público.

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La participación en este evento es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente a través de un formulario disponible en BibloRed. Según la información oficial, la actividad funcionará como un verdadero laboratorio creativo abierto donde poetas, escritores y amantes de la poesía podrán presentar poemas favoritos o de autoría propia. El propósito, conforme lo indicó BibloRed, es promover el encuentro entre la ciudadanía y la literatura en un ambiente plural y colaborativo.

Este micrófono abierto contará con la guía de Federico Díaz-Granados, presidente de jurados de Reverso Bogotá 2026, quien además expresó la importancia de esta cita cultural. De acuerdo con Díaz-Granados: “Bogotá siempre ha sido una ciudad escrita por la poesía. ‘Reverso 2026’ llega para celebrar esa historia, pero también para proyectarla hacia el futuro y para recordarnos que la poesía es el lugar ideal de encuentro, de la imaginación y la ciudadanía. Es una invitación a mirar de otra manera la ciudad y a escuchar al otro en momentos de tanto ruido y a participar de manera entusiasta en todas las sorpresas que trae está gran fiesta de la poesía de la capital”. Estas palabras resaltan el sentido de comunidad y creatividad que fundamenta la propuesta.

Cabe destacar que la jornada será transmitida en vivo por LEO Radio, la emisora cultural de Bogotá promovida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed. La convocatoria logró atraer la atención de 579 personas, cada una con una mirada particular sobre la ciudad expresada en poesía. Así, ‘Reverso Bogotá 2026’ se posiciona como un espacio vital para que la voz poética y la participación ciudadana sigan tejiendo la identidad cultural de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse una persona en el micrófono abierto de Reverso Bogotá 2026?

Para inscribirse en el micrófono abierto de Reverso Bogotá 2026 es necesario diligenciar un formulario de registro previo, el cual está disponible en la página oficial de BibloRed. La participación es gratuita y está abierta para quienes deseen compartir un poema propio o uno de su preferencia durante el evento, que se realiza en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal.

¿Cuál es el objetivo principal del evento ‘micrófono abierto’ en el marco de Reverso Bogotá 2026?

El objetivo principal del micrófono abierto en Reverso Bogotá 2026, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, es incentivar el encuentro entre poetas, escritores y ciudadanos, promoviendo la libre expresión y el diálogo a través de la poesía. Este espacio busca rescatar y fortalecer la identidad literaria de Bogotá permitiendo que las voces de sus habitantes sean escuchadas y valoradas en comunidad.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.