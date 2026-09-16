Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza su compromiso contra la violencia hacia las mujeres con nuevas jornadas de prevención. Durante los días 18, 19, 23 y 24 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer, de la mano con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, desplegará acciones de sensibilización y apoyo en el marco de la celebración del Día de Amor y Amistad. Según la información oficial publicada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, estas actividades llegarán a lugares clave: zonas de rumba, centros comerciales, plazas de mercado, instituciones educativas e incluso el Aeropuerto Internacional El Dorado, sumando un total de 22 puntos distribuidos en 15 localidades.

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La implementación de estas jornadas responde a un diagnóstico preocupante del año anterior: de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, los servicios de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer durante la celebración de Amor y Amistad de 2025 aumentaron 39 % respecto a la misma fecha en 2024. Asimismo, los delitos de alto impacto con víctimas mujeres crecieron un 22 % y la violencia intrafamiliar subió un 36 %, lo que pone el foco sobre la urgente necesidad de prevención y atención en estos espacios de festividad.

Estas jornadas buscan no solo visibilizar señales de control, celos y otros comportamientos violentos en las relaciones, sino también acercar información clara y rutas de atención a quienes lo necesiten. Destacan puntos como Cuadra Alegre, Subazar, Titán Plaza, La Marichuela, La Uribe, Octava Sur, Galerías, la plaza de mercado El Carmen y el propio aeropuerto, así como instituciones educativas: IED Antonia Santos, IED Luis Vargas Tejada e IED Campestre Montevideo, donde se desarrollarán actividades pedagógicas desde las 11:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. según la zona, abarcando tanto horarios diurnos como nocturnos.

Una pieza clave será la campaña #QueSeNote, que enfatiza la importancia de construir relaciones sanas desde la privacidad, el respeto a las decisiones y los proyectos individuales. Además, quienes requieran acompañamiento tendrán a disposición la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846, ambos servicios 24 horas) y, en caso de emergencia, la Línea 123 como canal prioritario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

Las mujeres en Bogotá cuentan con la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846), disponible las 24 horas para orientación y acompañamiento en casos de violencia. Ante emergencias o riesgo inmediato, la Línea de Emergencias 123 está habilitada como canal de respuesta y apoyo.

¿Qué actividades organiza la Secretaría Distrital de la Mujer durante el Día de Amor y Amistad para prevenir la violencia contra las mujeres?

Durante el Día de Amor y Amistad, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece jornadas de prevención en puntos estratégicos de la ciudad, como zonas de rumba, centros comerciales, mercados e instituciones educativas. Estas incluyen acciones pedagógicas, campañas de concientización como #QueSeNote e información sobre servicios de atención y rutas de denuncia disponibles para las mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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