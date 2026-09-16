Un nuevo caso de violencia contra una mujer se registró durante la noche de este martes 15 de septiembre en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde una mujer murió luego de intervenir para defender a su hija, quien presuntamente estaba siendo agredida por su expareja sentimental.

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Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 de la noche, en una vivienda del barrio Las Margaritas. Los gritos provenientes del inmueble alertaron a los vecinos, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades.

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Según las primeras versiones conocidas por El Noctámbulo de Citytv, la joven se encontraba dentro de la vivienda cuando, al parecer, comenzó a ser agredida por quien sería su expareja.

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En medio de la situación, la madre de la joven habría intervenido para defenderla. Fue entonces cuando el señalado agresor presuntamente la atacó con un arma cortopunzante y le causó una herida en el cuello.

La lesión habría sido de tal gravedad que la mujer murió en el interior de la vivienda antes de poder ser trasladada a un centro asistencial.

El teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados llegaron al lugar después de recibir una llamada ciudadana que alertaba sobre una riña.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales, que presentaba una lesión visible en el cuello”, explicó el oficial.

De acuerdo con la información entregada por Citytv, la hija de la víctima habría salido por una de las ventanas de la vivienda para solicitar ayuda a los vecinos. La situación generó alarma entre los residentes del sector, quienes se comunicaron con la Policía mientras el presunto agresor intentaba abandonar el lugar.

El hombre habría escapado inicialmente por los techos de las viviendas del conjunto, lo que desencadenó una persecución en la zona. La rápida reacción de los uniformados permitió localizar al señalado agresor y efectuar su captura.

Según el teniente coronel Figueroa, familiares y testigos entregaron información que ayudó a establecer la posible ruta de escape del hombre.

“De acuerdo con la información suministrada por familiares y testigos, el presunto agresor habría huido hacia los tejados de la vivienda. Mediante la rápida reacción policial se logró ubicar y capturar a un hombre señalado como presunto responsable de los hechos”, indicó el uniformado.

Tras la captura, algunos vecinos habrían intentado agredir al detenido, por lo que los policías tuvieron que trasladarlo rápidamente en una patrulla para evitar que fuera atacado por la comunidad.

El hombre quedó a disposición de las autoridades. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente su identidad ni los delitos por los que será judicializado, por lo que deberá ser tratado como presunto responsable mientras avanza el proceso judicial.

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Luego del homicidio, investigadores de la Sijín llegaron al barrio Las Margaritas para adelantar las labores de investigación.

Entre las diligencias se encuentra la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos y familiares, elementos con los que se busca reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda y establecer las circunstancias exactas en las que murió la mujer. El caso permanece bajo investigación de las autoridades mientras se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.

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