Por: Canal Uno

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Una pareja de nacionalidad venezolana fue capturada en flagrancia por el delito de hurto en Bogotá, luego de utilizar a su hijo de 12 años para cometer un robo en un establecimiento comercial del barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy. El menor quedó abandonado cuando los adultos huyeron del lugar.

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Estos dos ciudadanos extranjeros habrían instrumentalizado a un niño para hurtar en un local comercial en Patio Bonito. Mientras ellos distraían a los trabajadores, el menor llegó hasta la caja registradora, pero cuando fueron descubiertos huyeron en un taxi y lo abandonaron.… pic.twitter.com/67vWCL0uNv — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 15, 2026

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Modus operandi del robo

De acuerdo con los videos de seguridad, los dos adultos ingresaron al establecimiento acompañados del menor y comenzaron a distraer a la empleada. En ese momento, el niño habría sido utilizado para ingresar hasta la caja registradora y sustraer cerca de un millón de pesos en efectivo. La situación fue descubierta y se produjo un forcejeo en medio del cual resultaron afectados algunos elementos del establecimiento, con daños avaluados en aproximadamente nueve millones de pesos.

Huida y abandono del menor

Tras el hecho, los dos adultos salieron rápidamente del lugar y abordaron un taxi que los esperaba en las inmediaciones. Sin embargo, en medio de la huida dejaron al menor de edad dentro del establecimiento. Con la información suministrada por la comunidad, los uniformados iniciaron la búsqueda del vehículo y lograron interceptarlo pocas cuadras más adelante.

Captura de la pareja

Allí fueron capturados los dos adultos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto. Su proceso penal podría agravarse por la presunta utilización de menores en la comisión de delitos. El vehículo fue inmovilizado y el niño de 12 años entregado al ICBF con el fin de activar la ruta de atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

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Rechazo de las autoridades

La Policía Nacional rechazó de manera contundente la instrumentalización de menores para la comisión de delitos e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad o convivencia, a través de la línea 123 o al CAI más cercano. Bogotá protege los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Resultados contra el hurto en Kennedy

En esta localidad, el hurto a comercio registra una reducción del 25%, equivalente a 123 casos menos frente al periodo anterior. Además, en lo corrido del periodo se han realizado 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos. Las autoridades mantienen operativos de control en la zona.

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