En medio de casos que se han hecho virales en Bogotá, un delicado señalamiento quedó sobre la mesa durante un encuentro religioso en los días pasados en la capital colombiana.

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El hecho se presentó durante una misa en el barrio La Ceiba del sector de Ciudadela Colsubsidio, por la calle 80, cuando una mujer apuntó a un hombre que servía como acólito en el mencionado encuentro.

De acuerdo con el testimonio que fue replicado desde su cuenta personal de Instagram, ella aseguró que fue víctima de acoso y exhibicionismo por parte del colaborador en esa reunión, ante la sorpresa de la comunidad.

Lo delicado es que la supuesta afectada de acoso advirtió que este tipo de hechos no solo le han sucedido a ella sino que hay una serie de actos repetidos contra otras mujeres por los que quiso poner el tema en evidencia.

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“Hay testimonios que dice que las ha perseguido y sigue acosándolas”, afirmó en plena misa, al tiempo que apuntó a una persona mayor que, según conoció Pulzo, es familiar de ese hombre.

“Usted es cómplice y usted misma lo sabe porque yo fui al conjunto y hablé. Fui a la Policía y estoy haciendo esto porque me sentí vulnerable y nadie, ni la Policía ni nadie me prestó atención, pero no quiero que otras personas pasen por lo que yo pasé”, indicó en ese momento.

De acuerdo con declaraciones de vecinos de ese sector a este portal, el hombre que se presentó como acólito en la misa tiene ese supuesto comportamiento desde hace más de 25 años.

Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento por este fuerte señalamiento, en el que la mujer indicó que se acercó para interponer acciones sin tener mayor éxito. Por eso, dejó una dura conclusión.

“A los niños deben protegerlos de estos abusadores”, sentenció en medio de la sorpresa de los presentes durante la misa que se llevó a cabo en el sector de Ciudadela Colsubsidio en la calle 80 de la capital colombiana.

Este es el video de ese momento:

¿Qué hacer ante un caso de acoso y exhibicionismo en Bogotá?

Enfrentar episodios de acoso sexual y exhibicionismo en el espacio público exige activar de inmediato los canales institucionales dispuestos en la capital.

Si la agresión representa un peligro inminente para la integridad física, llamar a la Línea 123 constituye el paso primordial para solicitar apoyo policial.

La Policía Metropolitana desplegará cuadrantes de vigilancia o personal de las estaciones del sistema de transporte público para abordar la situación de emergencia.

En el sistema Transmilenio, informar al personal de seguridad, gestores de convivencia o articuladores facilita la detención inmediata del agresor involucrado.

Para recibir orientación psicológica y jurídica gratuita, la Secretaría Distrital de la Mujer habilita la Línea Púrpura mediante el número telefónico gratuito 018000112137.

Asimismo, las ciudadanas disponen del canal institucional de WhatsApp 3007551846 para gestionar acompañamiento personalizado ante episodios de agresión sexual o intimidación.

Para formalizar la denuncia penal por el delito de acoso o actos obscenos, la víctima debe acudir a las Unidades de Reacción Inmediata.

La Fiscalía General de la Nación procesa este tipo de denuncias a través del portal virtual A Denunciar o de manera presencial.

Recopilar datos probatorios como fotografías, videos, descripción detallada del sospechoso, ubicación exacta y testimonios de testigos fortalece significativamente la investigación penal.

Adicionalmente, los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual brindan asistencia médica de urgencia, profilaxis y apoyo emocional especializado en Bogotá.

Conocer estos protocolos institucionales garantiza una respuesta efectiva para mitigar riesgos, proteger a las afectadas y frenar la impunidad en la ciudad.

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